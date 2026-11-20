Броят на загиналите при руската атака с ракети и дронове срещу Киев през нощта е нараснал до шестима, съобщи говорителката на Киевската градска военна администрация Катерина Поп, цитирана от Укринформ.

Сред жертвите има служители на общинското предприятие „Киевводоканал“, уточни тя. Броят на ранените също се е увеличил – до 15 души, седем от които са в средно тежко състояние, а осем са тежко ранени.

Всички пострадали са транспортирани до болници в украинската столица, където получават медицинска помощ.

На местата, засегнати от нападението, продължават аварийно-спасителните и възстановителните дейности. При атаката на 20 ноември са нанесени щети на съоръжения на общинското предприятие „Киевводоканал“.

Ракетните удари са повредили и три моста в столицата – Подилско-Воскресенския, Дарницкия и Южния мост.