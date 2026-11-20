Руска балистична ракета е поразила три моста над река Днепър в украинската столица Киев, при което са загинали трима души, съобщи кметът на града Виталий Кличко. По информация на Ройтерс това е най-мащабната атака срещу транспортните връзки между двата бряга на столицата от началото на войната.

По думите на Кличко ракетните удари са засегнали Подилско-Воскресенския мост, както и мостовете Дарницки и Пивденни. Движението по съоръженията е било спряно или ограничено. Киев, в който живеят около 3 милиона души, разполага с шест основни моста, свързващи двата бряга на реката.

При атаката са загинали трима души, а около 15 са ранени. Взривовете са предизвикали пожари и са нанесли щети по сгради и обекти от критичната инфраструктура.

Ударите идват ден след като руският президент Владимир Путин обеща тежък ответен удар заради поредната украинска атака срещу моста, свързващ Русия с Кримския полуостров. Това е третият подобен удар през седмицата.

Кореспондент на Ройтерс в Киев съобщи, че е чул поредица от експлозии в ранните часове на деня.

Руски атаки са засегнали и други украински региони. В Днепропетровска област петима души са пострадали при удари с дронове по жилищни сгради. В Харков четирима души са ранени, след като руски безпилотни апарати са поразили болница. Още един човек е пострадал при атака срещу трамвай в Запорожие, съобщиха местните власти.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди информацията за ударите по независим път. И Русия, и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилни обекти.

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по предприятия от отбранителната промишленост, както и по енергийна и транспортна инфраструктура в няколко украински региона, включително Киев. По данни на ведомството са поразени също пристанищни съоръжения в Одеска област и плавателни съдове, използвани от украинската армия.

Междувременно назначените от Москва власти в контролираната от Русия част на Луганска област съобщиха за трима загинали при украинска атака.

В Западна Русия украински дрон е нанесъл щети на промишлен обект в Смоленска област. Информацията беше съобщена от губернатора Василий Анохин в Телеграм, без да бъде уточнено кое предприятие е засегнато.