Зеленски иска Европа да има по-голяма роля в преговорите за мир в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подготвя нова среща на „Коалицията на желаещите“, която обединява съюзниците на Киев. Той определи предстоящия форум като потенциално исторически, тъй като на него трябва да бъде формулирана обща европейска позиция за преговорите за прекратяване на войната с Русия. Това съобщи Франс прес.

„Подготвяме среща на „Коалицията на желаещите“. Това е важна среща, която може да се окаже историческа“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение. Според него участниците имат възможност да изградят силна европейска позиция в подкрепа на Украйна.

Украинският държавен глава съобщи още, че през следващата седмица ще се проведе заседание на Контактната група за предоставяне на военна помощ на страната. Очакванията му са срещата да доведе до конкретни резултати и да покаже на Москва, че международната подкрепа за Киев ще продължи.

По-рано тази седмица стана ясно, че Франция, Великобритания, Полша, Германия и Италия, заедно с представители на институциите на Европейския съюз, ще представят европейската позиция в предстоящите разговори за Украйна.

До момента преговорите за прекратяване на войната се провеждаха в тристранен формат с участието на Украйна, Русия и САЩ. Москва обаче се стреми да ограничи участието на европейските държави в процеса.

Зеленски настоява форматът да бъде разширен и европейските страни да получат по-съществена роля в преговорите. „Тристранният формат Украйна – САЩ – Русия трябва не само да се превърне в четиристранен, но и да бъде значително укрепен“, заяви той.

Междувременно руските сили продължават атаките срещу украинската инфраструктура с наближаването на зимата. Ударите не са прекратени и по време на двудневните преговори тази седмица в Абу Даби.

По думите на Зеленски Москва е променила подхода си, като съсредоточава атаките върху отделни региони в продължение на няколко последователни дни. Основни цели са електропреносните мрежи и подстанциите.

Най-сериозно засегната от началото на септември е Днепропетровска област в централната част на Украйна. Президентът посочи, че руските удари редовно оставят хиляди хора без електричество, докато температурите продължават да се понижават.