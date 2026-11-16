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Бен Шелтън пречупи Артур Фис за първата си победа на Финалите на ATP

Бен Шелтън пречупи Артур Фис за първата си победа на Финалите на ATP
АП/БТА

Американецът спечели с 6:2, 3:6, 6:3 в Торино в първия си мач с Хуан Карлос Фереро в треньорския си щаб

Бен Шелтън записа първата си победа на Финалите на ATP, след като надделя над Артур Фис с 6:2, 3:6, 6:3 в група “Джон Макенроу”. Поставеният под номер 3 американец стигна до успеха за час и 58 минути. За първи път в ложата му беше Хуан Карлос Фереро, който се присъедини към щаба му заедно с баща му Брайън Шелтън.

Шелтън взе първия сет, без да допусне нито една възможност за пробив. Във втория Фис удължи разиграванията и започна по-често да сменя темпото. Французинът проби в осмия гейм, а след това спаси две точки за връщане на пробива, за да изравни резултата в сетовете.

“Беше много интензивно, особено в първия сет. Не знам дали съм играл толкова дълги разигравания на толкова бърз корт в тура. Почти след всяка точка дишах тежко”, каза Шелтън след срещата.

В решителния сет американецът проби още във втория гейм, като реализира четвъртата си възможност. При 5:3 Фис стигна до точка за връщане на пробива, но Шелтън отговори с два поредни аса. След това затвори мача с няколко мощни форхенда в последното разиграване.

“Тази победа означава много за мен. Да я постигна още в първия мач от групата ми дава увереност. Тук всички двубои са трудни и ако изостанеш в началото, после е трудно да наваксаш”, добави американецът.

Шелтън вече води с 3:1 в преките двубои с Фис. Той пристигна в Торино след финал на Мастърса в Париж, а победата му дава добър старт в групата, в която са още световният номер 1 Александър Зверев и испанецът Рафаел Ходар.

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