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Божанов с критики към Бюджет 2027: Дефицитът е твърде голям

Божанов с критики към Бюджет 2027: Дефицитът е твърде голям
стопкадър/бтв

Според депутата от "Демократична България" проектобюджетът трябва да бъде преработен преди внасянето му в парламента

Проектобюджетът за 2027 г. трябва да бъде преработен, преди да бъде внесен в Народното събрание, тъй като заложеният дефицит е твърде голям. Това заяви Божидар Божанов от "Демократична България" пред bTV.

Според него корекциите трябва да бъдат направени още от изпълнителната власт, тъй като подобни промени трудно могат да бъдат осъществени по време на парламентарното разглеждане на бюджета.

Божанов разкритикува нарастването на текущите разходи за издръжка на държавната администрация, като предупреди, че те създават риск от неефективно разходване на публични средства и корупционни практики.

Той оспори оценката на управляващите, че са намерили необходимия баланс между приходите и разходите. По думите му "Демократична България" ще предложи конкретни мерки за ограничаване на неефективните разходи, като част от законодателните инициативи вече са внесени в парламента.

Божанов коментира и предложенията на формацията за промени в системата на ТЕЛК и предоставянето на лична помощ. Според него е необходимо да се въведе автоматизирана оценка на риска, включително чрез използването на изкуствен интелект, която да определя кои случаи да бъдат проверявани приоритетно. Той подчерта, че мерките не трябва да ограничават подкрепата за хората с увреждания, които действително се нуждаят от нея.

По отношение на общинската инвестиционна програма Божанов посочи, че в проектобюджета за 2027 г. са предвидени 660 млн. евро. Според него начинът, по който се определя финансирането на отделните проекти, създава риск от политическо влияние върху местната власт.

Депутатът свърза и промяната в перспективата на кредитната агенция S&P за България от положителна на стабилна със забавянето на реформите. По думите му правителството трябва да представи по-ясни мерки за подобряване на работата на държавната администрация и управлението на публичните средства.

Божанов подкрепи необходимостта от компенсации за високите цени на електроенергията, но уточни, че ефективността на подобна мярка зависи от условията и от това до кои потребители и предприятия ще достигне помощта.

В същото интервю той обяви, че "Демократична България" ще поиска парламентарно изслушване по случая с Ива Михайлова и обмисля създаването на временна комисия. Поводът са разпространени записи и твърдения за оказан натиск, които към момента не са доказани. И Михайлова, и ДАНС отричат да е имало натиск.

Изказването на Божанов идва преди разглеждането от Министерския съвет на проектите за държавния бюджет за 2027 г., бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на държавното обществено осигуряване.

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