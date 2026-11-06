Вучич, бъдещият арестант или бежанец?

След 14 години доминация на Сръбската прогресивна партия, след години на концентрация на политическа власт и непрекъснати обвинения за натиск върху медиите, зависими институции и корупционни практики, сръбският политически модел на Вучич получи удар, който трудно може да бъде пренебрегнат.

На парламентарните избори от 25 октомври 2026 г. студентската листа спечели 52,71% от гласовете и 140 места в парламента. Листата на Вучич остана с 39,17% и 104 места. Това не е просто изборна загуба. Това е сериозен политически сигнал, че значителна част от сръбското общество вече не желае да живее по досегашните правила.

И тук започва истинският въпрос: какво следва за човека, който толкова дълго беше олицетворение на сръбската власт?

Когато площадът се превърна в съд на общественото мнение

Всичко започна с трагедията в Нови Сад. На 1 ноември 2024 г. срутването на козирката на железопътната гара отне живота на 16 души. Трагедията отприщи вълна от протести, които постепенно се превърнаха в най-сериозното предизвикателство пред управлението на Вучич.

Студентите поискаха отговорност. Не политически обещания, не телевизионни спектакли и не поредната пресконференция, а отговорност.

Това искане се оказа по-силно от партийната пропаганда.

В продължение на две години сръбските улици бяха сцена на масови демонстрации. Хората не протестираха само срещу конкретна трагедия. Те протестираха срещу усещането, че държавата е превърната в инструмент за обслужване на политическа власт и икономически зависимости.

На 25 октомври студентското движение превърна това недоволство в изборен резултат.

Къде са хората на Вучич сега?

Това е въпросът, който трябва да бъде зададен.

Когато един политически лидер контролира държавната машина, около него винаги има достатъчно хора, които говорят за стабилност, лоялност и национален интерес. Но когато властта започне да се изплъзва, лоялността често се оказва най-краткотрайният политически ресурс.

След изборите в Сърбия започнаха задържания, оставки и нови проверки. Сред случаите, за които съобщава Associated Press, са задържания на високопоставени полицейски представители и на бизнесмена Давор Мацура. Разследват се подозрения за злоупотреба със служебно положение, а прокуратурата получава нови сигнали за предполагаеми нарушения.

Това не доказва лична вина на Вучич. Но поставя въпрос, който вече не може да бъде заметен под килима: кой е носил политическата отговорност за функционирането на тази система?

И още нещо – колко от хората, които доскоро са били част от нея, ще продължат да пазят мълчание?

Вучич казва, че не се страхува от арест. Но защо изобщо се стигна дотук?

Бившият сръбски лидер заяви публично, че не се страхува от арест и че срещу него няма да бъдат открити доказателства за престъпления. Той отхвърля обвиненията и определя действията на новото политическо движение като опит за политическо отмъщение.

Това е неговата позиция.

Но има един проблем, който не може да бъде решен с телевизионно интервю: доверието в институциите.

В продължение на години Европейската комисия и международни организации поставяха въпроси за свободата на медиите, независимостта на съдебната система, корупцията и отношенията между политическата власт и държавните структури.

Сега тези въпроси се връщат с още по-голяма сила.

Ако прокуратурата разполага с доказателства за престъпления, тя трябва да стигне до всички замесени – независимо дали се казват Вучич, министър, полицейски началник или бизнесмен.

Ако няма доказателства, съдът трябва да отхвърли обвиненията.

Това е демокрацията. Не личната неприкосновеност на политическия лидер.

Москва, Будапеща или някъде далеч от Белград?

Въпросът за евентуалното напускане на Сърбия от Вучич вече е част от политическите спекулации.

Москва е очевидно име заради дългогодишните отношения между Белград и Кремъл. Виктор Орбан и Будапеща също са естествено споменавани заради политическата близост между двамата лидери. Китай е друг важен партньор на Сърбия.

Но нека бъдем точни: няма публично потвърдени доказателства, че Вучич подготвя бягство или че някоя от тези държави му е предложила убежище.

И все пак политическият въпрос остава.

Ще остане ли Вучич в Белград, когато новата власт започне да променя ръководствата на институциите? Ще продължи ли да бъде активен лидер на опозицията? Или ще предпочете да се оттегли от политиката?

Неговото публично обещание, че няма да бяга, е едно. Реалното развитие на събитията е друго.

Сърбия има нужда от разследване, не от нов господар

Най-голямата опасност за Сърбия би била смяната на една политическа зависимост с друга.

Новото мнозинство има историческа възможност да докаже, че не е просто следващият победител в борбата за власт. То трябва да възстанови независимостта на прокуратурата, да гарантира свободата на медиите и да позволи разследванията да стигнат до края си.

Няма значение дали става дума за Вучич или за негов политически противник.

Ако има престъпление – трябва да има съдебна отговорност. Ако няма – не трябва да има политическа присъда.

Точно тук ще се види дали Сърбия действително е започнала промяната, за която толкова много хора излязоха на улицата.

Има ли живот след властта за Александър Вучич?

Вучич може да запази позицията си в своята партия. Може да се опита да мобилизира останалите си привърженици. Може да продължи да атакува новото мнозинство и да представя изборното поражение като резултат от политическа кампания срещу него.

Но вече има един факт, който не може да промени: партията му загуби парламентарното мнозинство след 14 години управление.

А това означава, че започва период, в който решенията на досегашната власт могат да бъдат проверявани от институции, които няма да бъдат под същия политически контрол.

И тук е голямата интрига.

Не дали Вучич ще замине за Москва. Не дали ще потърси подкрепа от Орбан. Не дали ще се появи в някоя телевизия, за да обясни, че всички са срещу него.

А дали ще приеме, че в една демократична държава бившият управляващ не е над закона.

Вучич, бъдещият арестант или бежанец?

Това е въпросът, който днес стои пред сръбската политика. Отговорът все още не е известен. Но едно е ясно: времето, в което един човек можеше да бъде възприеман като незаменим център на сръбската държава, приключи.

Сега Сърбия трябва да докаже, че може да съществува без него. А Вучич трябва да докаже, че може да живее в политическа реалност, в която вече не той определя правилата.