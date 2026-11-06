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Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?
БТА

Министерството на образованието разработва национална програма за обучение на преподавателите и нови правила за използването на изкуствен интелект в училищата. Обмисля се финансиране и с европейски средства

Министерството на образованието и науката (МОН) подготвя национална програма за обучение на учителите за ефективно използване на изкуствения интелект (ИИ) в учебния процес. Целта е новите технологии да подпомагат преподаването и ученето, без да изместват развитието на основните умения и критическото мислене на учениците.

Това стана ясно от отговор на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев на парламентарен въпрос, отправен от депутата от ГЕРБ-СДС и бивш образователен министър Красимир Вълчев.

Според министъра въвеждането на изкуствения интелект в българското образование изисква ясна правна и етична рамка, задълбочени анализи и широко обществено съгласие.

Още през 2025 г. МОН, съвместно с експерти, е разработило концепция за навлизането на изкуствения интелект в училищното образование. Подготвени са и предложения за промени в учебните програми, чрез които учениците да придобиват знания и умения за използването на технологията.

В изпълнение на тази концепция са изготвени проекти за изменение на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка и на учебните програми. Те са били подложени на обществено обсъждане.

Разработен е и проект на национална рамка за грамотност по изкуствен интелект, която предвижда постепенно надграждане на знанията и уменията на учениците през различните етапи на обучението.

Особено внимание се отделя на подготовката на преподавателите, които според министъра трябва да запазят водещата си роля в образователния процес.

За тази цел е изготвен проект на национална програма за обучение на учителите за работа с изкуствен интелект. Министерството проучва различни възможности за финансирането ѝ, включително чрез европейски средства.

Към момента не е обявена конкретна дата за започване на обученията. Георги Вълчев обаче изрази надежда, че програмите ще стартират скоро.

По думите му анкетни проучвания показват, че значителна част от учителите и учениците вече използват инструменти с изкуствен интелект, но невинаги по най-ефективния начин.

Образователният министър предупреди, че недостатъчното регулиране на технологията може да създаде рискове, включително за уязвими групи, поради което са необходими координирани действия между различните сектори.

Той посочи, че подобни процеси протичат и във висшите училища, тъй като развитието на изкуствения интелект поставя нови предизвикателства пред цялата образователна система.

Според Георги Вълчев изкуственият интелект може да се превърне в силен съюзник на образованието, ако бъде използван отговорно и с необходимата подготовка на преподавателите.

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