Новини
Търси
Подкаст
Общество

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата
БТА

Проф. Димитър Димитров обясни, че университетът е поканил правителството още преди месеци. Решението за представянето на държавния бюджет в академична среда предизвика критики от опозицията

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров отговори на критиките за решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в университета, вместо в Министерския съвет. По думите му инициативата за срещата е дошла от самото висше училище още преди няколко месеца.

"Вчера, след новината за представянето на бюджета тук, настъпи оживление в социалните мрежи и сред различни политически партии, но това е разбираемо. Всички обичат УНСС", заяви ректорът при откриването на официалното представяне в аула "Максима", цитиран от NOVA/Netinfo.

Проф. Димитров обясни, че ръководството на университета, съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател Максим Бехар, е отправило покана икономическата политика на правителството да бъде представена пред преподавателите и студентите.

Според него участието на целия Министерски съвет в събитието е надминало първоначалните очаквания на академичното ръководство.

Ректорът подчерта, че университетът приема домакинството като признание за своята роля в подготовката на икономически специалисти и развитието на обществения дебат.

"За нас е чест да бъдем домакини на представянето на държавния бюджет, който превръща националните приоритети в конкретни политики и определя възможностите за развитие на България", заяви той.

По думите му има особена символика в това проектобюджетът да бъде представен именно в УНСС, който той определи като "сърцето на икономическата мисъл в България".

Решението обаче предизвика политически реакции още преди официалното представяне. Представители на опозицията поставиха въпроси за избора на място и начина, по който правителството представя финансовата си политика.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" попита: "Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?".

Ивайло Мирчев от "Да, България" коментира, че управляващите "още се учат", а Цончо Ганев от "Възраждане" заяви, че бюджетът трябва първо да бъде представен в парламента.

В отговор на възникналия спор ректорът изрази надежда срещата да се превърне в открита и съдържателна дискусия, основана на аргументи и уважение към различните позиции.

Проф. Димитров благодари за избора на УНСС за домакин и подчерта, че академичната общност приема събитието като възможност за пряк разговор за икономическите приоритети на страната.

Още по темата

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Над 10 000 членове и 34 клуба: Военната спортна федерация отбеляза 15 години

Над 10 000 членове и 34 клуба: Военната спортна федерация отбеляза 15 години

Водещи

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

  • Току-що
Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

  • Преди 27 минути
Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

  • Преди 30 минути
"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

  • Преди 31 минути
Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

  • Преди 39 минути
Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

  • Преди 45 минути
Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

  • Преди 59 минути
278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

  • Преди 1 час
Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

  • Преди 1 час
Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

  • Преди 1 час