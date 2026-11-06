Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров отговори на критиките за решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в университета, вместо в Министерския съвет. По думите му инициативата за срещата е дошла от самото висше училище още преди няколко месеца.

"Вчера, след новината за представянето на бюджета тук, настъпи оживление в социалните мрежи и сред различни политически партии, но това е разбираемо. Всички обичат УНСС", заяви ректорът при откриването на официалното представяне в аула "Максима", цитиран от NOVA/Netinfo.

Проф. Димитров обясни, че ръководството на университета, съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател Максим Бехар, е отправило покана икономическата политика на правителството да бъде представена пред преподавателите и студентите.

Според него участието на целия Министерски съвет в събитието е надминало първоначалните очаквания на академичното ръководство.

Ректорът подчерта, че университетът приема домакинството като признание за своята роля в подготовката на икономически специалисти и развитието на обществения дебат.

"За нас е чест да бъдем домакини на представянето на държавния бюджет, който превръща националните приоритети в конкретни политики и определя възможностите за развитие на България", заяви той.

По думите му има особена символика в това проектобюджетът да бъде представен именно в УНСС, който той определи като "сърцето на икономическата мисъл в България".

Решението обаче предизвика политически реакции още преди официалното представяне. Представители на опозицията поставиха въпроси за избора на място и начина, по който правителството представя финансовата си политика.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" попита: "Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?".

Ивайло Мирчев от "Да, България" коментира, че управляващите "още се учат", а Цончо Ганев от "Възраждане" заяви, че бюджетът трябва първо да бъде представен в парламента.

В отговор на възникналия спор ректорът изрази надежда срещата да се превърне в открита и съдържателна дискусия, основана на аргументи и уважение към различните позиции.

Проф. Димитров благодари за избора на УНСС за домакин и подчерта, че академичната общност приема събитието като възможност за пряк разговор за икономическите приоритети на страната.