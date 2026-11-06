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Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия
БТА

Томас Тухел отново пренебрегна Коул Палмър и Фил Фодън

Халфът на Борусия Дортмунд Джоб Белингам получи първа повиквателна за националния отбор на Англия. По-малкия от братята Белингам е единият от двамата дебютанти в отбора за последните два мача от Лигата на нациите срещу Хърватия (12 ноември) и Испания (15 ноември).

Тухел върна Трент и Палмър в състава на Англия

За пръв път и двамата братя Белингам - Джуд и Джоб, ще бъдат заедно в представителния отбор на Англия, а първа повиквателна получава и 19-годишният халф на Фулъм Джош Кинг. Досега Джоб Белингам е носил екипа на страната си на всички юношески нива от 16-годишна до 21-годишна възраст.

Междувременно Тухел отново остави звездата на Челси Коул Палмър извън състава. Фил Фодън също не влиза в сметките на германския селекционер. Двамата пропуснаха и световното първенство, на което Англия спечели бронзовите медали. Това беше и най-доброто представяне на отбора от титлата през 1966 година.

Пълният състав на Англия:

Вратари: Джордан Пикфорд, Джейсън Стийл, Джеймс Трафорд.

Защитници: Джаръд Брантуейт, Марк Гехи, Люис Хол, Езри Конса, Джарел Куанса, Джед Спенс, Трент Александър-Арнолд, Бен Уайт.

Халфове: Елиът Андерсън, Джуд Белингам, Еберечи Езе, Джеймс Гарнър, Джоб Белингам, Джош Кинг, Майлс Люис-Скели, Деклан Райс.

Нападатели: Доминик Калвърт-Люин, Морган Гибс-Уайт, Антъни Гордън, Хари Кейн, Рио Нгумоа, Морган Роджърс.

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