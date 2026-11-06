278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

Български гражданин, осъден в Гърция на 278 години и 6 месеца лишаване от свобода, е задържан у нас по европейска заповед за арест. Окръжният съд във Враца постанови спрямо него най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“, съобщиха от съда, цитирани от NOVA/Netinfo.

Мъжът е издирван от гръцките власти за изпълнение на присъда, свързана с трафик на хора и участие в организирана престъпна група.

Европейската заповед за арест е издадена на 7 май 2026 г. от Апелативната прокуратура в Солун.

Въпреки че общото наложено наказание възлиза на 278 години и половина затвор, максималният срок за реалното му изтърпяване е 20 години.

Според съдебната информация престъпната дейност е осъществявана в периода от 1 януари 2022 г. до 11 януари 2024 г., когато участниците в групата са били задържани.

През този период осъденият и други лица са действали като структурирана организация, чиято цел е била извличането на икономическа изгода чрез незаконно превеждане на граждани от трети държави през границата на Гърция.

Групата многократно е подпомагала незаконното влизане на мигранти на гръцка територия, като дейността ѝ е обхващала Солун, други райони на Северна Гърция и България.

След разглеждане на искането за задържане Окръжният съд във Враца е постановил мъжът да остане под стража.

Съдебното определение подлежи на незабавно изпълнение, като задържаният ще бъде приведен в Следствения арест към затвора във Враца.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в законоустановения срок пред Апелативния съд в София.

Предстои Окръжният съд във Враца да образува и насрочи отделно дело по същинското производство по европейската заповед за арест.

Именно в рамките на това производство ще бъде решено дали българският гражданин да бъде предаден на гръцките власти за изпълнение на присъдата.