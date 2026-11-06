Над 10 000 членове и 34 клуба: Военната спортна федерация отбеляза 15 години

Националната военна спортна федерация (НВСФ) отбеляза 15 години от създаването си с церемония по награждаване на изявени военни спортисти, ръководители и председатели на спортни клубове. Почетните отличия бяха връчени от заместник-началника на отбраната и председател на федерацията генерал-лейтенант Красимир Кънев, съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БТА.

Сред отличените на първо място при мъжете е младши сержант Славян Марков Генчев от Военен спортен клуб "Стрямци - 61“. Той е награден за постиженията си в дисциплините планинско бягане, щафетен маратон и функционален фитнес.

При жените първото място заема младши сержант Маринела Радославова Цекова от Военен спортен клуб "Спорт МО“, която се отличава в леката атлетика, планинското бягане и щафетния маратон.

В приветствието си генерал-лейтенант Кънев подчерта значението на федерацията за развитието на военния спорт и постигнатите резултати през годините.

По думите му организацията, учредена през ноември 2011 г., вече е достигнала важен етап на институционално утвърждаване и е постигнала сериозни успехи както на национално, така и на международно ниво.

За 15 години Националната военна спортна федерация е изградила мрежа от 34 военни спортни клуба, в които членуват над 10 000 души.

Сред основните постижения на организацията е разширяването на спортната дейност сред военнослужещите и развитието на различни дисциплини, които съчетават физическа подготовка, издръжливост и отборна работа.

В началото на октомври Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация организираха в Стара Загора демонстрация на способности на Въоръжените сили.

В рамките на проявите се проведоха и ученическият турнир "Тракийски победител“, както и етап от Държавното военно първенство по функционален фитнес.

Официалното начало на събитията беше дадено от генерал-лейтенант Красимир Кънев.

С отбелязването на 15-годишнината федерацията отчете развитието на военния спорт в България и отличи спортистите и клубовете с принос към дейността ѝ.