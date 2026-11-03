Новини
Търси
Подкаст
Общество

Сигнали за взривни устройства прекъснаха работата на институции в Стара Загора и Ловеч

Сигнали за взривни устройства прекъснаха работата на институции в Стара Загора и Ловеч
БТА

В двете съдебни палати са получени заплахи за взривни устройства, а в Ловеч са евакуирани и други институции

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Стара Загора е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура в града, съобщиха от Окръжния съд. Вследствие на предупреждението всички институции в сградата са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 13:00 часа днес, посочват от пресцентъра.

Делата, по които днес не са проведени насрочените съдебни заседания, се отлагат за ново разглеждане. Страните ще бъдат призовани за следващите заседания.

Това не е първият подобен сигнал в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври са постъпили няколко съобщения за поставени взривни устройства.

В Ловеч отново са евакуирани служители на обществени институции след получени сигнали за взривни устройства. Информацията е потвърдена пред БТА от Областната дирекция на МВР в града.

Около 10:30 часа съобщенията са постъпили на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. Служителите в сградите са евакуирани.

От съда уточняват, че на официалния му имейл адрес са получени две заплахи за поставено взривно устройство в Съдебната палата. Очаква се институцията да възобнови работа след 13:00 часа.

Подобни сигнали са постъпили и вчера, а през последните седмици се регистрират почти всеки ден.

Още по темата

Сигнал за бомба в поликлиниката в Благоевград - евакуират пациенти и медици

Сигнал за бомба в поликлиниката в Благоевград - евакуират пациенти и медици

Сигнали за бомби са получени в институции в Разград и Ловеч

Сигнали за бомби са получени в институции в Разград и Ловеч

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Заплашиха вътрешния министър Иван Демерджиев в имейлите за бомби

Крадец нахлу в гараж на болница в Стара Загора

Крадец нахлу в гараж на болница в Стара Загора

Оставиха в ареста 83-годишния обвинен в убийство в Старозагорско

Оставиха в ареста 83-годишния обвинен в убийство в Старозагорско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Водещи

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

  • Току-що
Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 7 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 10 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 15 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 17 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 29 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 49 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час