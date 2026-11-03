Сигнали за взривни устройства прекъснаха работата на институции в Стара Загора и Ловеч

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Стара Загора е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура в града, съобщиха от Окръжния съд. Вследствие на предупреждението всички институции в сградата са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 13:00 часа днес, посочват от пресцентъра.

Делата, по които днес не са проведени насрочените съдебни заседания, се отлагат за ново разглеждане. Страните ще бъдат призовани за следващите заседания.

Това не е първият подобен сигнал в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври са постъпили няколко съобщения за поставени взривни устройства.

В Ловеч отново са евакуирани служители на обществени институции след получени сигнали за взривни устройства. Информацията е потвърдена пред БТА от Областната дирекция на МВР в града.

Около 10:30 часа съобщенията са постъпили на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. Служителите в сградите са евакуирани.

От съда уточняват, че на официалния му имейл адрес са получени две заплахи за поставено взривно устройство в Съдебната палата. Очаква се институцията да възобнови работа след 13:00 часа.

Подобни сигнали са постъпили и вчера, а през последните седмици се регистрират почти всеки ден.