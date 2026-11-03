Националът Лукас Петков: България може да се класира за Евро 2028

Национал Лукас Петков е на мнение, че футболът в България върви напред и се подобрява. Петков е роден в Германия в семейство от смесен брак и израства в Бавария. През 2022 година е потърсен от БФС и получава българско гражданство, за да представлява страната ни.

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26-годишният Петков вече има 13 мача и се превърна в титуляр. През този сезон той играе много силно за Елферсберг, с който дебютира в Бундеслигата. Българинът вече отбеляза 2 гола в германския елит, а сега отново е част от състава на България за мачовете в Лигата на нациите.

„Българският футбол върви напред и ситуацията се подобрява. Нещата могат да станат по-позитивни и за националния отбор. Имаме шанс да завършим на второ място в нашата група от Лига на нациите С, а с много късмет дори и на първо, ако успеем да спечелим следващите два мача. Аз съм оптимист", каза Петков пред gianlucadimarzio.com.

„Що се отнася до Евро 2028, първо трябва да видим как ще бъде съставена групата, но не искам да изключвам нищо. Ако ме бяхте попитали преди две години дали някога бих спечелил с 4:1 у дома срещу Майнц с Елферсберг в Бундеслигата, вероятно щях да отговоря с „не". Научих се именно от този начин на мислене: всичко е възможно. Не мога да се оплача от кариерата си и се радвам на всеки мач, в който играя", завърши българският флангови нападател.