Българската армия получава първите пет бойни машини „Страйкър“
Официалната церемония се провежда във военния завод „Терем“ във Велико Търново
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“ (Stryker) на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Търново.
Доставката поставя началото на реалното въвеждане на новия тип бойна техника в Българската армия и представлява важна стъпка в процеса на модернизация на въоръжените сили.
На церемонията присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Придобиването на бронираните машини „Страйкър“ е част от усилията за повишаване на бойните способности на Сухопътните войски и изпълнение на ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО.
Новата техника се очаква да допринесе за подобряване на мобилността, защитата и оперативните възможности на българските военнослужещи.