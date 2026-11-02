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Шефът на ВВС ген. Николай Русев в спор с бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов

Шефът на ВВС ген. Николай Русев в спор с бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов
Снимка: Стопкадър БНТ

Двамата си пишат индиректно през социалните медии

Началникът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев и бившия военен министър Велизар Шаламанов влязоха в задочен спор през социалните медии. Командващият военната ни авиация иронично обяснява, че Българската армия ще ползва старата си техника и че бившият министър Шаламанов няма нищо общо с избора на новите изтребители Ф-16, които все още не са започнали да носят дежурство по възушен контрол.
 
Уважаеми г-н Шаламанов,
Отложих своята публикация в отговор на Ваша, засягаща мен, защото Вие имате навика да политизирате всичко - дори и охлювите по асфалта след дъжд!
Разбрах, че Ви е домъчняло и Ви липсва диалогът с мен?! А на мен не чак толкова... Аз съм зает човек!
Фактът, че Вие живеете за и във ФБ не означава, че и другите хора имат много свободно време като Вас!
Те имат ангажименти и отговорности!
Те решават проблеми в тези трудни времена и изпълняват задълженията си!
Те работят за развитието на страната и модернизацията на армията ни и се борят с наследството, което хора като Вас ни завещаха!
Има две преломни години в историята на държавата и БА - 1999 и 2014г. И това е така защото тогава именно Вие, уважаеми г-н Шаламанов, държахте здраво щурвала на държавното управление и навигирахте умело между тъмните облаци и високите вълни с Вашия всъдеход!
Смел човек сте Вие, г-н Шаламанов!
Човек на принципите и честта!
Искрено Ви благодаря за лидерството и добрите примери, които ни давате!
Във Ваше лице виждаме човека, който макар и като страничен наблюдател със своите мъдри напътствия преведе БА през най-трудните времена!
Ще разчитаме на Вашата подкрепа и занапред, защото експертизата Ви е безценна! Ние очакваме много от Вас!
Тържествено Ви обещавам, че ще използваме по предназначение цялата налична техника, която щедро ни завещахте!
Използваме и новата, но за нещастие с нея Вие нямате нищо общо! Иначе под вещото Ви ръководство процесите на модернизация отдавна щяха да са приключили!
Желая Ви здраве и нови победи!🫡
ПП: А на вас, приятели добро утро и спорна седмица!
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