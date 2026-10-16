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Командирът на ВВС: България ще разполага с 11 пилоти за F-16 до края на годината

Командирът на ВВС: България ще разполага с 11 пилоти за F-16 до края на годината
Снимка: AP/БТА

Командирът на ВВС Николай Русев заяви, че подготовката на летците върви по план и самолетите се използват пълноценно

Българските Военновъздушни сили (ВВС) очакват да разполагат с 11 подготвени пилоти за изтребителите F-16 до края на годината. Това заяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев пред журналисти по време на тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София по случай Празника на авиацията и българските ВВС. Страната вече получи осем изтребителя F-16.

На въпрос колко пилоти са подготвени към момента Русев отказа да посочи конкретен брой. През септември той съобщи, че ВВС разполагат с осем обучени летци за F-16, като очакванията са броят им да достигне 11 до края на 2026 г. и 15 през април 2027 г.

"Подготовката на пилотите върви с темповете, с които очакваме. Те летят, участват активно в учения, които се провеждат в България. Участват и в настоящата ситуация със събиране на информация от въздуха, не мога да кажа повече детайли, но F-16 се използва пълноценно", каза генерал-майор Русев.

Той уточни, че изтребителите ще поемат бойно дежурство, когато бъдат напълно окомплектовани. По думите му това все още не е факт, като срокът не зависи от българските ВВС. Русев заяви, че летците са подготвени да започнат дежурства веднага щом самолетите бъдат приведени в необходимата готовност.

"Водим регулярна подготовка и се готвим да защитаваме небето на България. Носим дежурства. Дали има ескалация в Черно море, или не, за нас няма разлика. Винаги сме готови да действаме", заяви командирът на ВВС.

По отношение на изтребителите МиГ-29 Русев посочи, че те ще продължат да летят, докато разполагат с необходимия технически ресурс. Очакванията са самолетите да останат в експлоатация до замяната им с втора ескадрила изтребители или до изчерпването на ресурса им през 2030 г.

Полша остава единственият източник на резервни части и ремонтни услуги за българските МиГ-29, обясни Русев. Той отбеляза, че контактите между двете страни са постоянни и полската страна оказва съдействие за поддръжката на самолетите.

По думите му Полша продължава да поддържа и използва свои МиГ-29, като не всички нейни самолети от този тип са предоставени на Украйна.

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