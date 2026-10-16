Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

На 16 октомври Българските Военновъздушните сили (ВВС) честват своя празник. Навършват се 114 г. от началото на бойната ни авиация. В писмено интервю пред БТА командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев заяви, че ВВС изпълняват задачите си по охрана на въздушното пространство на България без прекъсване. Относно противодействието на дронове от различни класове командирът на ВВС посочи, че това е комплексна задача и категорично не може да се реши единствено с изтребителната авиация. Защитата на силите изисква изграждането на съвременна и многослойна система от способности между различните родове войски, заяви генерал-майор Русев.

Ето какво каза той интервюто за обществената медия:

Разполагат ли ВВС с необходимите способности за охрана на въздушното пространство на страната? Къде са основните дефицити към момента?

Военновъздушните сили изпълняват задачите си по охрана на въздушното пространство на Република България, както и ангажиментите на нашата държава към колективната отбрана на НАТО, без прекъсване. Ефективното планиране и използване на оперативната гъвкавост, скоростта и височината е нашият вектор на успеха за посрещане на съвременните предизвикателства пред сигурността. Разбира се, системната модернизация е дълбока и изисква значителен финансов ресурс, нови подходи и всеотдайност, тъй като само една ескадрила изтребители е крайно недостатъчна за българските ВВС. Основните ни затруднения в този преходен период са свързани със забавяния в доставките на необходимите резервни части и материали за наличната техника, недостиг на консумативи и софтуер, както и текущи дефицити при комплектуването с личен състав. Успоредно с това финализираме специализираната инфраструктура за новите самолети, където остава да завършим единствено лабораторията за контролно-измервателна апаратура и сградата за обслужване на парашути.

Колко са вече обучените пилоти за F-16? Колко се обучават в САЩ?

Обучението на нашия летателен състав в САЩ стартира през 2020 г. То се провежда по изключително интензивните американски стандарти за подготовка и продължава с пълна сила и в момента. Подборът на летците се извършва по много строги критерии в Командването на ВВС, като процесът изисква време от няколко години, а цената на подготовката се повиши значително. Имахме и известни прекъсвания в графиците по независещи от нас причини, което допълнително удължи процеса на усвояване. През следващата година очакваме още няколко летци да завършат основния курс в САЩ, включително и такива с подготовка за водачи на групи. Веднага след като натрупат необходимия практически опит, предстои да преминем към следващия ключов етап – обучението на първите български инструктори на F-16, които да поемат подготовката на родна земя.

Как ще се отрази забавянето на вторите осем самолета F-16 на внедряването им във ВВС? Кога се очаква бойното дежурство да се поеме от самолетите F-16?

Усвояването на новата техника изисква време, като първата ни и най-важна стъпка е успешното транзитиране на летателния и инженерно-техническия състав към вече доставените в края на миналата година самолети F-16 Block 70. Нашата летателна дейност тук е в пряка зависимост от броя на изправната авиационна техника и осигуреността с всички средства, затова в момента критичен приоритет за нас е завършването на симулатора на F-16 и въвеждането му в регулярна експлоатация. В близка перспектива целта ни е плановото усвояване на платформата и изграждането на съпътстващата летищна инфраструктура. На следващ етап усилията ни ще се насочат изцяло към пълното интегриране на всички съвременни платформи в единна система, за да постигнем необходимото ниво на бойна готовност за изпълнение на националните и съюзническите ангажименти.

Ще успеят ли ВВС да поддържат изтребителите МиГ-29 до поемането на бойното дежурство от F-16?

Да, поддържането на наличната бойна техника в периода на преход е съществен елемент от нашия системен подход. Българските МиГ-29 са произведени в периода 1988-1990 година и техническият им ресурс от 4000 летателни часа или 40 години изтича поетапно. Водещ фактор за нас е максималното и безопасно усвояване на този остатъчен ресурс в рамките на календарния срок на служба, тъй като МиГ-29 е основният самолет, който гарантира охраната на въздушното пространство и осигурява времето за усвояване на F-16. Прилагаме традиционно проактивен подход и сме задействали срещи и запитвания към редица страни като Полша, Унгария и Чехия за доставки и ремонти. Към настоящия момент вече е обявена процедура за сключване на рамково споразумение за капитално-възстановителен ремонт на до 10 броя двигатели РД-33 и активно изпълняваме договори за резервни части и консумативи, за да осигурим летателната годност на самолетите до края на жизнения им цикъл.

От какво имат необходимост ВВС за оптимална защита от дронове? Единствено с изтребителната авиация ли може да се противодейства на безпилотни летателни апарати?

Противодействието на безпилотни летателни апарати от различни класове е комплексна задача и категорично не може да се реши единствено с изтребителната авиация. Защитата на силите изисква изграждането на съвременна и многослойна система от способности между различните родове войски. Затова усилията ни са насочени към придобиването на нови оръжейни системи както в Зенитно-ракетните войски (ЗРВ), така и в Радиотехническите войски. Вече сме на финален етап със сключването на тези договори, като ключов успех е проектът за новите трикоординатни радари. Подписахме договорите с Министерството на отбраната на Франция и компанията "Thales" за радарните системи и поддръжката им, като плащанията стартират до края на този месец чрез Дълговия инструмент на ЕС – SAFE. Предстои ни проектиране и изграждане на позиции за тези нови радари и зенитно-ракетни комплекси, което ще даде адекватен отговор на съвременните асиметрични заплахи.

Има ли некомплект във ВВС? Ако да, къде и какъв, както и дават ли се достатъчно шансове на младите пилоти?

Когато става въпрос за некомплект от личен състав, Военновъздушните сили не правят изключение, но ситуацията се различава по родове и звания. При сержантите и войниците некомплектът е малък благодарение на засиления интерес и регулярно провежданите конкурси за прием на лица от гражданските училища, както и на обученията в професионалните колежи. По-сериозен е дефицитът при офицерите, но и там наблюдаваме положителна тенденция с повишен брой на младите хора, приети за обучение във висшите военни училища.

Що се отнася до подготовката, осигуряването на бъдещето на ВВС е наш основен приоритет. Всички процеси по планиране на обучението и обновяване на инфраструктурата са подчинени на това да осигурим на военнослужещите ни бързо и ефективно постигане на пълни оперативни способности на новите бойни системи. Подборът за новите изтребители се провежда по изключително строги и обективни критерии, за да гарантираме, че най-способните кадри ще експлоатират съвременното ни въоръжение.

Използвам случая да поздравя всички военнослужещи, цивилни служители и ветерани по повод 16 октомври – Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили.

Зад всеки успешно изпълнен полет и всяко бойно дежурство стои денонощният труд на всички вас, мъже и жени със сини пагони! Небето ни е сигурно благодарение на очите на Радиотехническите войски, щита на Зенитно-ракетните войски, волята на пилотите в кабините и златните ръце на инженерно-техническия и логистичния състав. Да пазиш България не е просто професия, а съдба, която изисква смелост и пълно себеотдаване от целия ни сплотен колектив. Благодаря Ви, че въпреки трудностите, умората и лишенията, носите отговорността си достойно и смело.

Изразявам дълбоката си признателност и към нашите семейства и близки. Те са най-верният ни тил – хората, които ни изпращат на дежурство с вълнение и очакват да се приберете у дома.

Пожелавам на всички вас здраве, домашен уют, споделена обич с любимите хора и винаги успешно изпълнени мисии! Пазете се и вярвайте в силите си.

Честит празник и чисто небе!