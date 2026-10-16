На 16 октомври честваме празника на българската военна авиация
114 години от първия боен полет
Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник. Навършват се 114 години от първия полет на българската военна авиация.
По традиция годишнината ще бъде почетена с тържествен ритуал и полагане на венци пред Паметника на летеца в София. Военнослужещи и граждани ще отдадат почит пред паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България.
В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на командния състав на ВВС и Националната гвардейска част.