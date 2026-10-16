На 16 октомври честваме празника на българската военна авиация

Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник. Навършват се 114 години от първия полет на българската военна авиация.

По традиция годишнината ще бъде почетена с тържествен ритуал и полагане на венци пред Паметника на летеца в София. Военнослужещи и граждани ще отдадат почит пред паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България.

В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на командния състав на ВВС и Националната гвардейска част.