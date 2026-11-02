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Заради проливен дъжд във Варна е затворен участък за движение в центъра на града

Заради проливен дъжд във Варна е затворен участък за движение в центъра на града
Pixabay

"Пътна полиция" призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с изключителна бдителност

Заради силния дъжд, който вали във Варна, е затворен за движение пътен участък в центъра на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град във Фейсбук.

Затворен за преминаване е участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Приморски“. На много други места в града и извънградските мрежи се образуват огромни локви и улични разливи, които правят придвижването изключително трудно, отбелязват от дирекцията.

От полицията призовават шофьорите да избягват затворения участък е да използват алтернативни маршрути.

"Пътна полиция" призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с изключителна бдителност и съобразена скорост.

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