Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI
Допълнителни притеснения поражда и необходимостта от външно финансиране при повишаващи се лихвени проценти
Нарастващите опасения на инвеститорите относно огромните разходи за развитие на изкуствения интелект оказаха натиск върху американските фондови пазари. Технологичният индекс Nasdaq загуби 2%, а S&P 500 спадна с 0,6%.
Въпреки продължаващия интерес към изкуствения интелект инвеститорите обръщат все по-голямо внимание на растящите капиталови разходи и отрицателните парични потоци при големите доставчици на облачни услуги. Допълнителни притеснения поражда и необходимостта от външно финансиране при повишаващи се лихвени проценти.
Натискът върху технологичния сектор се засили и след разочароващата прогноза на Intel. Компанията предупреди, че пазарът на персонални компютри може да остане слаб през първата половина на следващата година заради високите цени. Акциите ѝ поевтиняха с 29%, а индексът SOX, проследяващ производителите на полупроводници, загуби над 7% в петък.
Междувременно американската икономика отчете растеж от 3,4% през третото тримесечие на годишна база при 2,2% през предходното тримесечие. Силното потребление и инвестициите на компаниите, включително в изкуствен интелект, допринасят за икономическата устойчивост.
Федералният резерв запази основния лихвен процент в диапазона между 3,75% и 4%. От централната банка определиха икономическия растеж като силен.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна до 4,93%, след като в началото на октомври надхвърли 5,30%.