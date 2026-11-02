Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

Нарастващите опасения на инвеститорите относно огромните разходи за развитие на изкуствения интелект оказаха натиск върху американските фондови пазари. Технологичният индекс Nasdaq загуби 2%, а S&P 500 спадна с 0,6%.

Въпреки продължаващия интерес към изкуствения интелект инвеститорите обръщат все по-голямо внимание на растящите капиталови разходи и отрицателните парични потоци при големите доставчици на облачни услуги. Допълнителни притеснения поражда и необходимостта от външно финансиране при повишаващи се лихвени проценти.

Натискът върху технологичния сектор се засили и след разочароващата прогноза на Intel. Компанията предупреди, че пазарът на персонални компютри може да остане слаб през първата половина на следващата година заради високите цени. Акциите ѝ поевтиняха с 29%, а индексът SOX, проследяващ производителите на полупроводници, загуби над 7% в петък.

Междувременно американската икономика отчете растеж от 3,4% през третото тримесечие на годишна база при 2,2% през предходното тримесечие. Силното потребление и инвестициите на компаниите, включително в изкуствен интелект, допринасят за икономическата устойчивост.

Федералният резерв запази основния лихвен процент в диапазона между 3,75% и 4%. От централната банка определиха икономическия растеж като силен.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна до 4,93%, след като в началото на октомври надхвърли 5,30%.