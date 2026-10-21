Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Трима френски технологични предприемачи обявиха създаването на ново литературно отличие под името „Prix Pascal“, предназначено за непубликувани художествени произведения на френски език, написани с помощта на изкуствен интелект. Инициативата цели да постави на дневен ред въпроса за мястото на AI в литературата на фона на нарастващите ограничения от страна на традиционните литературни награди.

Основатели на отличието са Филип Родригес, Албен Сервиан и Жил Мантр. Те уточняват, че в конкурса могат да участват автори от целия франкофонски свят, без значение от националността, местоживеенето или издателя им. Основното условие е творбата да е оригинална, непубликувана и създадена в сътрудничество с изкуствен интелект.

Засега организаторите не са обявили жури или парична награда. Кандидатури за първото издание ще се приемат до 30 ноември, а победителят трябва да бъде обявен в средата на декември.

Появата на новото отличие идва на фона на разгорелия се във Франция спор за използването на изкуствен интелект при писането на книги. В центъра му се оказа дебютният роман на Телисон Орелиен „It Was Either That or Die“, който спечели наградата на FNAC в началото на септември. Впоследствие авторът беше обвинен в използване на AI при написването на романа и отпадна от краткия списък за наградата „Гонкур“.

След седмици на отрицания канадското издателство Boreal, което първоначално публикува романа, потвърди използването на изкуствен интелект в творческия процес.

Междувременно в издателския сектор се засилват инициативите за обозначаване на книги, написани изцяло от хора. Организаторите на утвърдени литературни отличия също преразглеждат правилата си, като въвеждат ограничения за произведения, генерирани с помощта на AI.