Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг призна, че компанията е трябвало да поеме риск за стотици милиарди долари, инвестирайки в инфраструктура за изкуствен интелект, без да има гаранция за успеха на разработваните продукти.

„Трябва да сме готови да инвестираме, да речем, 100 или 200 милиарда долара“, заяви Зукърбърг в подкаста Cheeky Pint. Той си спомни разговор с Александър Уанг, ръководител на направлението за изкуствен интелект в Meta, по време на който е поставил въпроса дали инвестицията действително ще даде резултат.

Признанието идва на фона на нарастващото внимание на инвеститорите към разходите на технологичния гигант. Зукърбърг многократно е заявявал, че вложенията в изкуствен интелект ще се отплатят, но акционерите продължават да следят дали компанията ще успее да превърне тези инвестиции в достатъчно приходи и печалби.

В разговор с водещия Джон Колисън, продължил повече от два часа, Зукърбърг и Уанг разказаха и за предупрежденията на финансовия директор на Meta Сюзън Лий относно финансовите последици от евентуален неуспех.

„Мисля, че Сюзън малко ви уплаши“, коментира Зукърбърг. Уанг си спомни, че при обсъждането на мащабните инвестиции често са се шегували с надеждата, че всичко ще завърши добре. По думите му, въпреки общата представа за посоката на развитие, не е имало сигурност, че вложените средства ще доведат до желания резултат.

Нов модел на Meta влиза в конкуренция с водещите системи за ИИ

В понеделник Meta представи нов модел с изкуствен интелект, за който компанията твърди, че представлява значително подобрение спрямо предишните версии. Според ръководството той вече разполага с разширени възможности и може да се конкурира с ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic при задачи като програмиране и решаване на финансови и правни проблеми.

Новият модел ще бъде важен тест за мащабната реорганизация на екипа за изкуствен интелект, предприета от Зукърбърг. От резултатите ще зависи доколко Meta е успяла да постигне технологичен напредък, който да ѝ позволи да се конкурира с водещите компании в сектора.

Компанията представи и Muse – личен асистент с изкуствен интелект, предназначен да автоматизира ежедневни задачи като пазаруване, закупуване на билети за кино и организиране на срещи. Зукърбърг обаче призна, че все още не е сигурен как потребителите ще приемат продукта. По думите му първоначалните очаквания са били, че той ще се нуждае от допълнителни подобрения.

Инвеститорите следят нарастващите разходи

Meta насочва огромни средства към разработването на модели и продукти с изкуствен интелект, за да се конкурира с Alphabet, OpenAI и Anthropic. Компанията е сред най-големите инвеститори в изграждането на центрове за данни, необходими за обучението и работата на подобни системи.

Следващата възможност инвеститорите да оценят финансовото състояние на Meta ще бъде представянето на резултатите за тримесечието на 21 октомври, след затварянето на борсовата сесия.

През предходното тримесечие компанията отчете най-ниския си свободен паричен поток от години насам. Сред причините бяха увеличените разходи за центрове за данни и интелигентни очила. След публикуването на резултатите акциите на Meta поевтиняха с 8%.

Въпреки това от началото на годината до края на търговията в сряда пазарната цена на акциите на компанията се е повишила с над 12%.