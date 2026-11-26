Любителите на астрономията имат възможност да наблюдават падащи звезди в края на ноември.

Няколко метеорни потока продължават да бъдат активни, като сред тях са Северните Тауриди и Леонидите, предава BG on air.

Следващото голямо астрономическо събитие, което се очаква с интерес от наблюдателите, са Геминидите в средата на декември.

Според календара на Международната метеорна организация (IMO) Северните Тауриди остават активни до 10 декември, а Леонидите - до 30 ноември.

Пикът на Северните Тауриди беше на 11 срещу 12 ноември. Потокът обикновено е с ниска интензивност - около пет метеора на час при идеални условия. Той обаче е известен с появата на ярки огнени кълба, които могат да оставят впечатляващи светлинни следи в небето.

Леонидите достигнаха максималната си активност на 16 срещу 17 ноември. При идеални условия потокът може да предложи до около 15 метеора на час, но реално наблюдаваните метеори често са по-малко. Те се отличават с голямата си скорост - навлизат в земната атмосфера с близо 70 километра в секунда.

По данни на НАСА Леонидите са сред най-бързите метеорни потоци и понякога произвеждат особено ярки метеори, известни като болиди.