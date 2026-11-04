Метеорит на 4,1 милиарда години разкрива тайни за древния Марс

Розов камък, открит в пустинята Сахара, се оказа един от най-древните марсиански метеорити, намирани някога на Земята. След подробни изследвания учени, финансирани от НАСА, установяват, че скалата произхожда от Марс и е формирана преди повече от 4,1 милиарда години.

Метеоритът, наречен Teghaza 001, е открит през 2022 г. в района на солна равнина в Мали и тежи приблизително 800 грама. Първоначално произходът и възрастта му не били известни, но анализът на минералите разкрил изключително ценна информация за ранната история на Червената планета.

Резултатите от изследването са публикувани на 29 октомври 2026 г. в научното списание Science. Според НАСА метеоритът предоставя рядка възможност учените да изследват част от древната марсианска кора, която не е представена сред останалите известни образци.

Особеното при Teghaza 001 е неговият минерален състав. За разлика от други древни марсиански метеорити, той съдържа разнообразни минерали с вулканичен произход, които разкриват как кората на планетата се е формирала при охлаждането на магма.

Изследователите установяват и следи от взаимодействие между скалата и вода на Марс преди около 4,1 милиарда години, което означава, че самият материал вероятно се е образувал още по-рано.

Това откритие е важно за разбирането на водния цикъл на Марс. Днес планетата е студена и суха, но редица научни наблюдения показват, че в далечното минало на повърхността и под нея е имало вода.

Ръководителят на изследването Ян Лю от Лабораторията за реактивно движение на НАСА посочва, че уникалните характеристики на метеорита са станали очевидни едва след подробното му изследване. По думите ѝ един от рецензентите на научната публикация го е сравнил с Розетския камък за Марс заради информацията, която може да разкрие.

Учените са използвали специализирани методи за определяне на възрастта на минералите, включително анализ на кристали циркон. Част от измерванията са извършени върху образец, по-малък от човешки нокът, което позволява запазването на по-голямата част от редкия материал за бъдещи изследвания.

Минералният състав на Teghaza 001 съответства на характеристики, наблюдавани от орбитални апарати на НАСА в древните южни височини на Марс. Изследователите са определили 13 възможни района, от които скалата би могла да произхожда, но точното ѝ първоначално местоположение остава неизвестно.

Подобно на други марсиански метеорити, Teghaza 001 вероятно е бил изхвърлен в Космоса след силен сблъсък на астероид или друго небесно тяло с повърхността на Марс. След продължително пътуване през Слънчевата система скалата е достигнала Земята.

Откритието не доказва, че на Марс някога е съществувал живот. То обаче предоставя допълнителна информация за древната геоложка и водна история на планетата – фактори, които са важни при изследването на възможността за обитаеми условия в миналото.

Според учените Teghaza 001 тепърва ще бъде обект на нови анализи, които могат да помогнат за възстановяването на историята на Марс през първите стотици милиони години след формирането му.