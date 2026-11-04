Феноменален Карлос Насар! Четвърта световна титла и рекорд с двубой от 415 килограма

Карлос Насар отново е на световния връх! Българската звезда спечели титлата в категория до 95 килограма на първенството по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, след впечатляващ двубой от 415 килограма - със 17 повече от световния рекорд.

Олимпийският шампион премина без грешка през състезанието и записа шест успешни опита. В изхвърлянето той преодоля 175 и 180 килограма, преди да вдигне летвата до 185 кг. Насар се справи и със световния рекорд, с който спечели златото в първото движение.

Българинът продължи уверено и в изтласкването. Той започна с 213 килограма, след което успешно преодоля 220 кг и се приближи до титлата в двубоя.

Преди последното му излизане съперниците вече не можеха да го изместят от първото място. Насар обаче не беше приключил - заяви 230 килограма и ги изтласка, за да оформи забележителния си резултат от 415 кг.

Това е четвърта световна титла за българина, който отново показа силата си на най-голямата сцена и донесе нов повод за гордост на България.