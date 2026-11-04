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Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата

Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата
Снимка: БТА

За 2026 г. МРЗ е 620 евро, от Нова година става 660 евро. Очакванията на синдикатите бяха за 690 евро месечно

Депутатът от ПБ Венко Сабрутев публикува свой пост, в който казва, че кабинетът "Радев" е решил да намали (според очакванията на синдикатите) минимална работна заплата от 1 януари 2027 г. 

Ето неговото мнение в социалните медии:

"Миналата седмица на тъмно правителството на Румен Радев е взело решение за намаляване на минималната работна заплата, каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ (ПП) пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Решението е взето без заседание на Министерски съвет с така наречения механизъм на подпис, за да може да няма публичност на решението, обясни Сабрутев и допълни, че е взето три дни преди балотажа.

През това време прессекретариата на Министерския съвет по-скоро ни пускаше съобщения да гласуваме за Илияна Йотова, но някак забрави да информира, че намалява минималната работна заплата, каза още той.

„Трети ден след изборите – трета скрита малка тайна от страна на Румен Радев“, каза той. След като се оказа, че се вдига цената на газа с 32% и се оказа, че са се водели преговори и са планирали да откраднат част от вноските, които плащаме за втория пенсионен стълб, сега идва и новината за намаляването на минималната работна заплата на 660 евро от 690 евро, както трябваше да бъде по стария механизъм, каза Сабрутев и допълни, че това се нарича „прогресивна бедност“, пише Сабрутев.

Таралеж припомня - За настоящата, 2026 г., минималната работна заплата е 620,00 евро на месец а от Нова година се планира да стане 660 евро. Синдикатите искаха още по-голям размер на МРЗ - 690 евро, макар че бяха приели формулата за увеличение. Бизнесът е съгласен със ставката от 660 евро минимална работна заплата.

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