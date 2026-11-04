ГЕРБ предупреди за ново поскъпване на хляба заради скъпия газ и ток

"Управляващите избягват дебата за високите цени на горивата, електроенергията и природния газ и не предлагат собствени решения за справяне с проблема".

Това заявиха депутатите от ГЕРБ Тома Биков и Жечо Станков в изявления пред журналисти в Народното събрание.

Тома Биков изрази недоволство, че предложението на ГЕРБ за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива не е стигнало до обсъждане в пленарната зала. Той припомни, че според парламентарния правилник първата сряда от месеца е определена за предложения на опозицията, които могат да бъдат разглеждани и без предварително обсъждане в комисии. По думите му разглеждането на предложението е било отложено след две почивки с обща продължителност час и половина.

„Тема, която е доста актуална, която се обсъжда от вече поне 2-3 месеца и която ние сме предложили преди един месец, но тя изобщо не е стигнала до зала“, коментира Биков.

Той посочи, че по време на парламентарната ваканция са се повишили цените на горивата и електроенергията, а впоследствие е станало ясно и поскъпването на природния газ. Според депутата дневният ред на парламента не отговаря на проблемите, които вълнуват обществото.

„Настояваме правителството да започне да работи и ако не приема нашите решения, да предложи свои“.

От своя страна депутатът от ГЕРБ Жечо Станков предупреди, че високите цени на електроенергията и природния газ създават сериозен натиск върху бизнеса и могат да доведат до ново поскъпване на стоките от първа необходимост. По думите му цената на електроенергията през предходния месец е била 2,5 пъти по-висока спрямо летните месеци.

Той също критикува управляващите, че не са допуснали дебат по внесеното от ГЕРБ предложение за мерки в енергийния сектор. Станков свърза поскъпването на енергоизточниците с отчетената инфлация от 6% за предходния месец и предупреди, че най-сериозно засегнати ще бъдат микро-, малките и средните предприятия. Като пример той посочи хлебопроизводителите, които са силно зависими от цената на природния газ.

„С 33% повишение на цената на газа можем да си представим това как ще се отрази в цената на хляба в магазините“.

Той предупреди, че увеличените разходи за енергия могат да поставят под сериозен натиск малкия и средния бизнес, който има ключово значение за българската икономика и държавния бюджет.

„За Бога, ще ги погубите. С какво ще го напълните следващия бюджет?“, попита Станков.

От ГЕРБ настояват управляващите да предприемат спешни действия за ограничаване на цените на енергоизточниците и горивата.

Според депутатите липсата на мерки може да доведе до допълнително поскъпване на стоките и услугите и да задълбочи натиска върху бизнеса и домакинствата.