Новини
Търси
Подкаст
Политика

ГЕРБ предупреди за ново поскъпване на хляба заради скъпия газ и ток

ГЕРБ предупреди за ново поскъпване на хляба заради скъпия газ и ток
БТА

От ГЕРБ настояват управляващите да предприемат спешни действия за ограничаване на цените на енергоизточниците и горивата

"Управляващите избягват дебата за високите цени на горивата, електроенергията и природния газ и не предлагат собствени решения за справяне с проблема".

Това заявиха депутатите от ГЕРБ Тома Биков и Жечо Станков в изявления пред журналисти в Народното събрание.  

Тома Биков изрази недоволство, че предложението на ГЕРБ за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива не е стигнало до обсъждане в пленарната зала. Той припомни, че според парламентарния правилник първата сряда от месеца е определена за предложения на опозицията, които могат да бъдат разглеждани и без предварително обсъждане в комисии. По думите му разглеждането на предложението е било отложено след две почивки с обща продължителност час и половина. 

„Тема, която е доста актуална, която се обсъжда от вече поне 2-3 месеца и която ние сме предложили преди един месец, но тя изобщо не е стигнала до зала“, коментира Биков. 

Той посочи, че по време на парламентарната ваканция са се повишили цените на горивата и електроенергията, а впоследствие е станало ясно и поскъпването на природния газ. Според депутата дневният ред на парламента не отговаря на проблемите, които вълнуват обществото.  

„Настояваме правителството да започне да работи и ако не приема нашите решения, да предложи свои“.

От своя страна депутатът от ГЕРБ Жечо Станков предупреди, че високите цени на електроенергията и природния газ създават сериозен натиск върху бизнеса и могат да доведат до ново поскъпване на стоките от първа необходимост.  По думите му цената на електроенергията през предходния месец е била 2,5 пъти по-висока спрямо летните месеци.

Той също критикува управляващите, че не са допуснали дебат по внесеното от ГЕРБ предложение за мерки в енергийния сектор. Станков свърза поскъпването на енергоизточниците с отчетената инфлация от 6% за предходния месец и предупреди, че най-сериозно засегнати ще бъдат микро-, малките и средните предприятия. Като пример той посочи хлебопроизводителите, които са силно зависими от цената на природния газ.  

„С 33% повишение на цената на газа можем да си представим това как ще се отрази в цената на хляба в магазините“.

Той предупреди, че увеличените разходи за енергия могат да поставят под сериозен натиск малкия и средния бизнес, който има ключово значение за българската икономика и държавния бюджет.  

„За Бога, ще ги погубите. С какво ще го напълните следващия бюджет?“, попита Станков.  

От ГЕРБ настояват управляващите да предприемат спешни действия за ограничаване на цените на енергоизточниците и горивата.

Според депутатите липсата на мерки може да доведе до допълнително поскъпване на стоките и услугите и да задълбочи натиска върху бизнеса и домакинствата.

Още по темата

Радослав Рибарски: Бизнесът е изправен пред риск от фалити заради високите цени на тока

Радослав Рибарски: Бизнесът е изправен пред риск от фалити заради високите цени на тока

Николай Денков: България я чака тежка зима, ако не се вземат мерки за цените на тока

Николай Денков: България я чака тежка зима, ако не се вземат мерки за цените на тока

Петър Витанов: Нямаме намерение да посягаме на вноските във втория пенсионен стълб

Петър Витанов: Нямаме намерение да посягаме на вноските във втория пенсионен стълб

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата

Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Атанас Пеканов: България започва процедура за следващия европейски бюджет - 2028 – 2034 г.

Атанас Пеканов: България започва процедура за следващия европейски бюджет - 2028 – 2034 г.

Водещи

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

  • Преди 2 минути
Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 8 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 15 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 16 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 21 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 22 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 23 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 26 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 34 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 34 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 35 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 35 минути
Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

  • Преди 35 минути