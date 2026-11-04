Петър Витанов: Нямаме намерение да посягаме на вноските във втория пенсионен стълб

Предизборната кампания беше „черна и компроматна“ и не съответстваше на демократичните практики в Европа през XXI век. Такава оценка направи Петър Витанов. По думите му кампанията е била по-скоро „тъмна и балканска“, но след приключването на изборите политическите сили трябва да се върнат към нормалния политически диалог.

„В крайна сметка изборите минаха. Може би някои хора не са го разбрали предвид вчерашните спекулации, но така или иначе изборите отминаха и продължаваме с политическия сезон. Опитваме се да нормализираме взаимоотношенията между политическите партии“, заяви Витанов.

Той коментира и резултатите от вота, като обърна внимание на представянето на Андрей Гюров в Кърджали и Турция. Според него резултатите показват, че значителна част от избирателите на „Ново начало“ са подкрепили Гюров, въпреки различията в политическия им профил.

Витанов: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб

Петър Витанов отхвърли твърденията на опозицията, че „Прогресивна България“ и финансовият министър Гълъб Донев имат намерение да пренасочат средства от втория пенсионен стълб към НОИ.

„Нямаме такова намерение да правим такъв тип реформи“, заяви той и уточни, че подобна мярка не е част от пакета, който ще бъде представен с бюджета в края на седмицата.

Витанов призна, че са обсъждани различни идеи за промени в частните пенсионни фондове, но подчерта, че обсъждането на дадено предложение не означава взето решение. Според него един от проблемите, на които трябва да се обърне внимание, са високите такси, които пенсионните дружества събират за управление и обслужване на личните партиди.

„Това, което си мисля, че трябва да бъде направено, е може би да се адресират със закон тези такси, които са много високи – такси за управление, за менажиране, първоначални, които взимат немалка част от стойностите по личните партиди“, коментира Витанов.

Той посочи и друга възможна промяна – новопостъпващите на пазара на труда първоначално да бъдат осигурявани в НОИ, като имат възможност изрично да изберат частен пенсионен фонд. По думите му обаче тази идея вероятно няма да бъде разглеждана. Витанов подчерта, че това е лично негово мнение, а не официално предложение на правителството.

„Можем наистина да успокоим българските граждани, както и пенсионните фондове, че няма да бъде посягано на вноските, които постъпват“, заяви той.

Протестите са сигнал за недоволство

На въпрос дали се притеснява от евентуални протести след представянето на бюджета, Витанов отговори, че не се опасява от подобно развитие, но подчерта, че всяко обществено недоволство трябва да бъде вземано насериозно.

„Протестите са сигнал за недоволство и в този ред на мисли всяко едно недоволство трябва да бъде внимателно огледано, обсъдено и ако може да се вземат мерки“, посочи той.

В края на разговора беше повдигнат и въпросът за твърденията на опозицията за разкрита нелегална фабрика за цигари и предполагаема връзка на собственика на имота със спонсор на „Прогресивна България“. Витанов заяви, че чува за случая за първи път и няма информация по него.

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