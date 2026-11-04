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Паро Никодимов: ЦСКА трябва да играе смело и за победа

Паро Никодимов: ЦСКА трябва да играе смело и за победа

Има развитие с новия треньор, но не е кой знае какво, допълни легендата

Аспарух Никодимов призова футболистите на ЦСКА да не се поддават на емоциите при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. „Червените" ще гостуват на силен съперник в една враждебна обстановка, но ДНК-то на клуба задължава да се търси само победа.

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„Излизаме за победа пък каквото стане. Не винаги фаворитът на хартия печели", каза Паро пред „Спортал". „В ЦСКА има развитие с новия треньор. Не е кой знае какво, но го има. Новият стадион дава самочувствие и трябва да върнем големите европейски мачове и победи. С Монако се представихме добре, но не е победа”, добави Никодимов.

Паро е една от най-успешните фигури в историята на ЦСКА и е участвал в пърия сблъсък с Панатинайкос през далечната 1972 година в турнира КЕШ - предсшественика на Шампионската лига. „Бяхме млад отбор и тепърва тръгвахме нагоре, а те - много силни, година по-рано загубиха финала за КЕШ. Но ние бяхме по-добри. Помня, че преиграхме мача и бихме. Панатинайкос ги водеше Пушкаш. Знаете го, много добър футболист, един от най-добрите в света. Усети какво става и набързо прибра отбора в съблекалнята. Беше си хитрец. Но ги отстранихме след преиграване", спомня си Паро.

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