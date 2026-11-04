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БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии
БТА

Никола Попов ръководи по един мач на двата отбора от началото на сезона

Никола Попов ще ръководи вечното дерби Левски - ЦСКА в неделя. Съдийската комисия до последно се колебаеше дали на него или на Геро Писков да повери мач №1 на България. В крайна сметка голямата отговорност пада върху далеч по-опитния рефер. Шампионатният двубой между „сини" и „червени" е в неделя от 17 часа на Националния стадион „Васил Левски".

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43-годишният софиянец през този сезон свири по един шампионатен мач и на двата столични гранда, които продължават без загуба в борбата за титлата. Попов бе главен съдия на мача от втория кръг между Локомотив София и Левски, в който „сините" стигнаха до късен обрат с 2:1 в „Надежда“.

На ЦСКА ръководи домакинството от петия кръг срещу Ботев Враца, спечелено с 5:0, въпреки че Каталин Иту бе изгонен в края на първата част при преднина от два гола за „червените". Попов имаше наряд и за мача на ЦСКА от 1/16-финалите за Купата, спечелен с 2:0 срещу Несебър.

 

 

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