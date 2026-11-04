Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Разпилени отпадъци около контейнерите за смет в столичния квартал "Сухата река" станаха повод за граждански сигнал в социалните мрежи. Жител на района публикува снимка във Facebook групата "Ж. К. Сухата река - София", на която се виждат множество боклуци, разпръснати около съдовете за отпадъци и в прилежащото пространство.

На кадъра се забелязват препълнени и отворени контейнери, а около тях са разхвърляни найлонови торбички, опаковки, кашони и други отпадъци. Част от боклуците са разпръснати по земята в близост до пътното платно.

Авторът на публикацията се обръща директно към столичния кмет Васил Терзиев с въпрос коя институция носи отговорност за почистването на замърсения участък.

"Добър ден! Господин Кмете, искам САМО да попитам към коя институция трябва да се обърнем, за да изчистят тая МИЗЕРИЯ", пише гражданинът.

В публикацията той уточнява, че не смята проблема за пряка отговорност на кмета, но настоява да получи информация към кого трябва да бъде насочен сигналът.

Снимката поставя въпроса за поддържането на чистотата около контейнерите за битови отпадъци и своевременното почистване на прилежащите пространства.

От предоставения кадър не става ясно кога точно е заснето замърсяването, нито каква е причината за натрупването на отпадъците. Не може да се установи и дали боклуците са останали след сметоизвозване, изхвърлени са неправомерно или са разпилени впоследствие.

Поддържането на чистотата в обществените пространства на София е част от дейностите, организирани и контролирани от общинските институции. Гражданите могат да подават сигнали за замърсени участъци чрез Контактния център на Столична община, както и до съответната районна администрация и Столичния инспекторат.

Случаят от "Сухата река" показва необходимостта от навременна реакция при сигнали за замърсяване и ясна информация към гражданите коя институция следва да предприеме действия.