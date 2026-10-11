Ново строителство, разбити улици и недостиг на паркоместа в "Лев Толстой"

Разбити улици, недостиг на паркоместа и затруднено придвижване - с тези проблеми ежедневно се сблъскват жители на столичния квартал "Лев Толстой". Репортерска проверка на "Таралеж" в района на блокове 64 и 65 установи недоволство сред живеещите заради състоянието на инфраструктурата и опасения от допълнителното ѝ натоварване вследствие на новото жилищно строителство.

Намирането на свободно паркомясто във вечерните часове отнема поне 15 минути, разказват разговаряли с медията жители. По думите им проблемът се задълбочава, а автомобили от съседни блокове все по-често заемат местата около блок 64.

Допълнително затруднение създават тесните улици в района. Паркираните от двете им страни автомобили ограничават пространството за преминаване и усложняват движението. Според един от живеещите шофирането по тези участъци става все по-трудно именно заради съчетанието от недостатъчна широчина на улиците и интензивно паркиране.

Сериозно недоволство предизвиква и състоянието на пътната настилка. Улиците пред блок 65 и в непосредствена близост до новите строителни обекти са осеяни с дупки, които затрудняват преминаването на автомобилите. Проблемът съществува от години, още преди началото на настоящото строителство, но според живеещите условията за придвижване са се влошили допълнително.

За последствията от лошата инфраструктура свидетелства и случай от 2025 г., при който жена е спукала автомобилна гума след преминаване през дупка в района.

Междувременно около блок 64 се изграждат две нови жилищни сгради. Едната е част от застрояване, срещу което жители на блока са възразили още през 2022 г. Другата се изгражда непосредствено до вече съществуваща жилищна сграда, в близост до къща край блок 65.

Най-сериозните опасения на живеещите са свързани с това какво ще се случи, когато строителството приключи и новите жилища бъдат населени. Един от разговарялите с "Таралеж" жители изразява притеснение, че ако още сега паркирането е толкова затруднено, след нанасянето на новите собственици свободните места ще станат още по-малко.

Притесненията за бъдещото натоварване на района не са нови. Още през юни 2022 г. жители на блок 64 са подали писмено възражение срещу предвиденото застрояване. В него са поставени въпроси, свързани с ограничаването на междублоковите пространства, паркирането и капацитета на съществуващата инфраструктура.

Четири години по-късно част от тези опасения продължават да бъдат споделяни от живеещите, които се притесняват, че новите сгради ще увеличат натиска върху и без това натоварената улична мрежа.

На този фон през март 2026 г. район "Надежда" обяви планове за изграждането на 310 нови паркоместа в 10 различни зони. Сред предвидените дейности е и изграждането на паркинг и тротоар на ул. "Елов дол" зад 54. СУ в "Лев Толстой", като този обект вече е завършен. Остава обаче въпросът дали са предвидени допълнителни мерки за подобряване на паркирането и инфраструктурата в непосредствена близост до блокове 64 и 65.

"Таралеж" отправи официално запитване до районната администрация на "Надежда" относно състоянието на улиците, постъпилите сигнали за проблеми с настилката, планираните ремонти и паркоместата, предвидени към новите жилищни сгради. Към момента на подготовката на материала се очаква отговор, който ще бъде публикуван след получаването му.

Автор: Виктория Арсенова