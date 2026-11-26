Не са открити нарушения при проверката на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г. Както финансовата инспекция на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), така и временната комисия към Столичния общински съвет (СОС) потвърждават, че процедурата е проведена изцяло законосъобразно, при спазване на всички правила и при избор на икономически най-изгодната оферта, съобщиха от общинското дружество.

Проверяващите не са установили нередности нито при обявяването и провеждането на търга по четирите обособени позиции, нито при сключването на договорите и старта на изпълнението по Обособена позиция № 2. Именно тя – за доставка на 20 броя 12-метрови употребявани автобуси, се оказва единственият договор, който ще бъде реализиран с финансиране от Столичната община. През юни 2026 г. пълната документация по поръчката е била предоставена за проверка и на Икономическа полиция.

Въпреки изчистените съмнения за законосъобразност, останалите три сключени договора от поръчката ще бъдат прекратени по право на 30 ноември 2026 г. Причината е липсата на осигурено финансиране от страна на Столичната община, която е гласувала купуването на превозните средства с две решения на СОС от средата на 2024 г., без да обезпечи средства за тях. Става дума за доставката на 70 нови 12-метрови нископодови климатизирани метанови автобуса, 25 употребявани 18-метрови автобуса и 7 употребявани двуетажни автобуса.

Тъй като контрактите са сключени при условията на чЗакона за обществените поръчки – именно при липса на финансиране – прекратяването им няма да доведе до санкции или неустойки нито за изпълнителите, нито за „Столичен автотранспорт“. В същото време дружеството няма възможност да плати доставките със собствени средства, тъй като общината все още му дължи 9,5 млн. евро, а общинският превозвач няма право самостоятелно да кандидатства за европейско финансиране или да тегли банков кредит.

От „Столичен автотранспорт“ обръщат внимание, че през 2026 г. автопаркът продължава да се свива заради бракуването на най-старите и амортизирани машини – от август 2024 г. досега от експлоатация са изведени общо 110 автобуса. Въпреки намаления брой превозни средства, за първите десет месеца на 2026 г. автобусите са изминали с 841 315 километра повече спрямо същия период на миналата година, тъй като дружеството е поело и заместващ транспорт за пътниците на „Столичен електротранспорт“ и „Метрополитен“ заради различни инфраструктурни ремонти в града.

„За съжаление, въпреки положените от дружеството усилия, приключва още една година без нито един закупен нов автобус за столичани и гостите на града“, посочват в заключение от „Столичен автотранспорт“. Ръководството и служителите на дружеството изразяват надежда през 2027 г. най-сетне да бъдат осигурени дългоочакваните средства за обновяване на подвижния състав, за да остане градският транспорт надежден и безопасен.