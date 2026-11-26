Зони с ограничения върху недвижими имоти да могат да се нанасят и заличават в кадастралната карта и регистрите без уведомяване на собствениците. Това предвижда проект за промени в наредбата за кадастъра, публикуван за обществено обсъждане. Бившият главен архитект на Димитровград Елисавета Георгиева предупреди, че предложението може да затрудни защитата на собствениците при грешки в кадастралните данни, съобщава Actualno.com.

Според Георгиева предложеният чл. 56а, ал. 4 и 5 предвижда собствениците и носителите на други вещни права да не получават уведомление нито при започване на процедурата, нито след отразяването на промяната. Такива зони могат да обозначават сервитути около кабели, водопроводи, газопроводи и други съоръжения. В зависимост от приложимия режим в засегнатата част от имота може да има ограничения за строителство, изкопни работи или засаждане на дървета.

„Макар нанасянето на сервитутните зони в кадастъра само по себе си да не поражда сервитутни права, неправилното им отразяване може съществено да затрудни упражняването на правото на собственост и реализирането на инвестиционни намерения“, посочи Георгиева. По думите ѝ грешки могат да възникнат при използване на остарели карти, при определяне на местоположението и размера на зоната или при отразяване на сервитут, за който липсва правно основание.

Архитектът даде пример с частен имот, в който при изкопни работи е открит водопровод с диаметър 1200 мм, въпреки че собственикът е получил разрешение за строеж и проектът е бил съгласуван със „Софийска вода“. По думите ѝ строителството е блокирано от година, собственикът търпи финансови загуби, а институциите дават противоречиви становища за законността на съоръжението.

Георгиева свърза риска и с отделен законопроект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той предвижда въвеждането на режим на търпимост за незаконно изградена техническа инфраструктура. Според нея двете предложения създават риск последиците от неточно документирани или изградени в отклонение от проектите съоръжения да останат за сметка на собствениците.

Георгиева настоява наредбата да предвиди задължително уведомяване след всяка такава промяна. Според нея това ще позволи на засегнатите да проверят основанието и обхвата на ограничението и при необходимост да потърсят защита. „Такова уведомяване има информативен характер и не е условие за извършване на изменението на КККР, поради което не възпрепятства самата процедура“, посочи тя.