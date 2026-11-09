Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Столична община обявиконкурс за длъжността "директор" на дирекция „Устройствено планиране” към направление „Градско планиране и развитие” при Столична община. Конкурсът е според Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед на кмета на Столична община.

Търси се "директор" на дирекция „Устройствено планиране” към направление „Градско планиране и развитие” при Столична община.





Според обявата има:

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – "магистър";

- професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

- Професионална област – Технически науки.

- Допълнителна квалификация: Познаване на нормативната уредба по устройство на територията и устройството и застрояването на Столична община, ОУП на СО, административно производство, местно самоуправление , както и относимите изисквания за околна среда, културно наследство и защита на личните данни. Познаване на общинските нормативни актове, структурата и Вътрешните правила на администрацията. Познаване на Европейското законодателство, относимо към осъществяваната дейност.

- Компютърна грамотност.

- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.



3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- защита на концепция за стратегическо управление на тема: “Подход за промяната на общинската политика по устройство на територията от обслужваща основно външни на общината възложители на планове за отделни имоти към такава, приоритизираща цялостни планове, изработени с водещо, или активно участие на общината в контекста на преобладаваща частна собственост на поземлените имоти и интензивен имотен пазар”;

- провеждане на интервю.

Сред документите са диплома и трудова книжка, без да се указва срок на трудовия стаж.

Изисква се и разработена концепция в обем до 5 (пет) страници, подписани от кандидата, в запечатан непрозрачен плик, която да се представи в определения срок, публикуван в списъка на допуснати и недопуснати кандидати.



Изискваният към всеки кандидат са:

• Ръководи, организира, координира и контролира дейността на дирекция „Устройствено планиране“ за законосъобразно, своевременно и качествено изпълнение на общинските задачи по изработване, процедиране, прилагане и мониторинг на устройствените планове. Осигурява връзката между Общия устройствен план на Столична община, подробното устройствено планиране и стратегическите цели на общината. Организира използването на резултатите от мониторинга при подготовката на предложения за изменения на плановете и програми за тяхното прилагане.



Минимален размер на основната заплата за длъжността: 620,20 евро е посочено в обявата.



Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община

При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail, пишат от общината.

Обявата за конкурса е публикувана на 3 ноември 2026 г.