Рубио: Има напредък в разговорите за сигурността на Украйна след войната

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че има напредък в обсъжданията за бъдещата архитектура на сигурността на Украйна и Европа след края на войната, съобщи Франс прес.

По думите му предстоящите разговори през тази седмица могат да допринесат за допълнително развитие по темата. Рубио не разкри конкретни подробности, но подчерта, че гаранциите за сигурност остават сред основните въпроси в преговорите за прекратяване на конфликта.

Държавният секретар направи изявлението пред журналисти преди да отпътува за Париж, където днес и утре ще се проведе среща на външните министри на страните от Г-7.

Междувременно преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ са планирани за вторник и сряда в Абу Даби. Американската делегация се очаква да бъде представена от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

В интервю за предаването „60 минути“ на телевизия Си Би Ес американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него страните са близо до постигането на споразумение за прекратяване на войната. Той посочи още, че в резултат на евентуалната сделка картата на Украйна ще изглежда „малко по-различно“, без да уточни какво има предвид.

В същото интервю Тръмп изрази очакване Марко Рубио да запази поста си на държавен секретар въпреки изборното поражение на Републиканската партия на междинните избори за Конгреса миналата седмица. На въпрос дали Рубио ще остане на поста, президентът отговори утвърдително, съобщи Ройтерс.

Миналата седмица самият Рубио отхвърли появилите се в медиите информации, че възнамерява да подаде оставка, за да се включи в надпреварата за президент на САЩ през 2028 г.