Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Руският президент Владимир Путин не може да диктува решенията, свързани със сигурността на Европа, а Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската система за сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по време на посещението си във Варшава, съобщава Ройтерс.

Калас подчерта, че Европа вече разполага със собствена архитектура за сигурност, в която НАТО и Европейският съюз имат ясно определени функции. Според нея е необходимо Украйна да бъде изцяло интегрирана в тази структура.

Изявлението беше направено на съвместна пресконференция с външните министри на Полша и Украйна – Радослав Шикорски и Андрий Сибиха.

Ръководителят на европейската дипломация настоя още, че ЕС трябва да участва пряко в изготвянето на всяко бъдещо мирно споразумение за Украйна. Тя призова също Русия да прекрати саботажните си действия на европейска територия.