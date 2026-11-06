Новини
Търси
Подкаст
Свят

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност
АР/БТА

Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността

Руският президент Владимир Путин не може да диктува решенията, свързани със сигурността на Европа, а Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската система за сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по време на посещението си във Варшава, съобщава Ройтерс.

Калас подчерта, че Европа вече разполага със собствена архитектура за сигурност, в която НАТО и Европейският съюз имат ясно определени функции. Според нея е необходимо Украйна да бъде изцяло интегрирана в тази структура.

Изявлението беше направено на съвместна пресконференция с външните министри на Полша и Украйна – Радослав Шикорски и Андрий Сибиха.

Ръководителят на европейската дипломация настоя още, че ЕС трябва да участва пряко в изготвянето на всяко бъдещо мирно споразумение за Украйна. Тя призова също Русия да прекрати саботажните си действия на европейска територия.

Още по темата

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Водещи

Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София

  • Преди 4 минути
Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

  • Преди 5 минути
Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Най-важното от света на 06.11.26-та г.

  • Преди 18 минути
Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

  • Преди 19 минути
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

  • Преди 46 минути
Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Най-важното от България на 06.11.2026 г.

  • Преди 46 минути
Голяма изненада в националния отбор на Франция

Голяма изненада в националния отбор на Франция

  • Преди 46 минути
Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол

  • Преди 1 час
Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

  • Преди 1 час
Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

  • Преди 1 час
Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

  • Преди 1 час
Работодатели и синдикати се разминават в оценката си за бюджета

Работодатели и синдикати се разминават в оценката си за бюджета

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

  • Преди 1 час
Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна

Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна