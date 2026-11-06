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Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха
БТА

"Трябва да се подсилим, за да имаме по-класни изпълнители", каза треньорът на Дунав

Треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов говори след равенството 1:1 срещу Ботев Пловдив като гост. Специалистът имаше претенции към съдиите за непризнат редовен гол, за което те са си признали. 

„Трябва да поздравя футболистите за характера и себераздаването. Този отбор притежава сериозна класа, но днес, за разлика от мача с Левски, имахме доста повече контрол и поражения. На моменти не отговаряхме на тяхната скорост и динамика. При положение, че ни отмениха чист гол, това е чист гол, е хубаво, че взехме точка на този стадион. Съдиите си признаха, но кел файда. Ботев притежава добра класа, но ние имахме желанието да вземем точка и успяхме. Не успяхме да се възползваме в точния момент“, коментира Чиликов. 

„Наясно съм какво означава добър футбол, във Втора лига бяхме по-доминиращи и контролиращи. Трябва да се подсилим, за да имаме по-класни изпълнители. Бяхме на косъм да вземем 2 точки от топ отборите. Надявам се днешната точка да покаже, че трябва да се раздаваш. Може да загубим, но трябва да покажем характер и себераздаване", добави треньорът на Дунав.

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