Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

Мъж на 65 години загина, а други трима души пострадаха при тежка катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначална информация на шофьора вероятно му е прилошало, докато управлявал автомобила си. Той навлязъл в насрещното движение и се ударил последователно в две други коли.

Вследствие на сблъсъка и трите автомобила излезли от пътното платно и паднали в крайпътно дере.

На мястото се извършва оглед от полицията. Засега няма информация за състоянието на тримата пострадали.