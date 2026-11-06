Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени
БТА

На мястото се извършва оглед от полицията

Мъж на 65 години загина, а други трима души пострадаха при тежка катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначална информация на шофьора вероятно му е прилошало, докато управлявал автомобила си. Той навлязъл в насрещното движение и се ударил последователно в две други коли.

Вследствие на сблъсъка и трите автомобила излезли от пътното платно и паднали в крайпътно дере.

На мястото се извършва оглед от полицията. Засега няма информация за състоянието на тримата пострадали.

Още по темата

Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян

Шофьор на камион с 0,6 промила предизвика катастрофа край Смолян

Един загинал и 11 ранени при 10 катастрофи в страната за денонощие

Един загинал и 11 ранени при 10 катастрофи в страната за денонощие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Водещи

Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София

  • Преди 2 минути
Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

  • Преди 3 минути
Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Най-важното от света на 06.11.26-та г.

  • Преди 16 минути
Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

  • Преди 17 минути
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

  • Преди 44 минути
Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Най-важното от България на 06.11.2026 г.

  • Преди 44 минути
Голяма изненада в националния отбор на Франция

Голяма изненада в националния отбор на Франция

  • Преди 44 минути
Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол

  • Преди 1 час
Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

  • Преди 1 час
Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

  • Преди 1 час
Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

  • Преди 1 час
Работодатели и синдикати се разминават в оценката си за бюджета

Работодатели и синдикати се разминават в оценката си за бюджета

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

  • Преди 1 час
Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна

Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна