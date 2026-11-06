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Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре
pixabay

Вятърът ще се усили от север-североизток, а температурите през деня ще останат ниски

През нощта вятърът ще се усили от север-североизток, като с него в страната ще нахлува студен въздух. Над източната половина на България облачността временно ще се увеличава, докато в западните райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в котловините и по поречията се очаква намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а в София - около минус 2°.

Утре над страната ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде умерен до силен от север в източната част на България. В останалите райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще бъдат между 7° и 12°, а в столицата - около 10°.

В планинските райони ще има предимно слънце, а вятърът ще бъде умерен до силен от север. На 1200 метра максималната температура ще достигне около , а на 2000 метра ще бъде около минус 1°.

По българското Черноморие също се очаква предимно слънчево време. Вятърът ще бъде умерен, като по северното крайбрежие на места ще се усилва до силен. Максималните температури ще бъдат между 8° и 9°. Морската вода ще бъде с температура 14°-16°, а вълнението ще достигне 4 бала.

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