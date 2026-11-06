Щерьо Ножаров: Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от БВП

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, инфлация от 4% и икономически растеж от 2,5%. Реалистични ли са тези прогнози и ще успее ли правителството да овладее разходите коментира доц. Ножаров пред Нова нюз.

Според икономиста обявеният дефицит от 3,5% е на касова основа, докато при оценката на публичните финанси трябва да се вземат предвид и начислените задължения. „На касова основа дефицитът много лесно може да се манипулира. Аз мога да го направя така, че да е 1%, но реално той колко ще бъде?“, попита той.

По думите му правителството посочва дефицит от 4,2% на начислена основа, но тази стойност се разминава с представените по-рано разчети пред Европейската комисия. Той обърна внимание и на планирания нов държавен дълг от 8,6 млрд. евро. Според прогнозите до 2029 г. съотношението на дълга към БВП ще достигне 35,5%.

Доц. Ножаров постави под съмнение и заложената инфлация от 4%. По думите му международните институции прогнозират 4,8% инфлация за България при средно 2,2% за еврозоната.

Има вътрешни проблеми в икономическото управление, които водят до по-висок ръст на цените, каза Ножаров

Според него прогнозата за икономически растеж от 2,5% също е оптимистична. Той очаква по-скоро растеж между 2,1% и 2,2%. Като аргумент посочи по-бавното увеличение на доходите през следващата година, което според него ще ограничи потреблението.

Според доц. Ножаров съкращенията и намерението за намаляване на персонала в държавната администрация с 10%, както и предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%, не са достатъчни, за да променят тенденцията при публичните разходи.

Тези неща се правят с програмно бюджетиране, а такова няма, обясни Ножаров

Според икономиста проектобюджетът за 2027 г. в сегашния си вид не отговаря на изискванията на новата европейска фискална рамка. Ножаров очаква Европейската комисия да поиска промени, ако бюджетът бъде приет без съществени корекции.

Той посочи, че на 24 ноември предстои оценка от ЕК, в началото на декември – заседание на Еврогрупата, а в средата на месеца – на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Комисията има пълното право да каже: дефицитът не ми харесва, свалете го с 1%. Как държавата ще го направи – това вече е нейна работа, каза доц. Щерьо Ножаров

По думите му подобен подход вече е приложен спрямо Румъния, която е била принудена да предприеме извънредни мерки в рамките на процедурата за прекомерен дефицит.

В този си вариант бюджетът не е достатъчен, за да изпълни изискванията на новата фискална рамка, смята Ножаров

По отношение на възможни протести заради бюджета икономистът прогнозира, че по-вероятно е да се стигне до корекции след забележки от европейските институции.