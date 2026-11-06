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Икономика

Гълъб Донев: Процедурата на ЕК по свръхдефицит е трябвало да бъде задействана още 2025 г.

От Комисията не са изчислявали по правилния начин, според финансовия министър

Процедурата по прекомерен дефицит срещу България от страна на Европейската комисия е трябвало да бъде задействана още миналата година. Това заяви пред журналисти в УНСС вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. 

"Брюксел не отчита, че за свръхдефицита, който се получава е трябвало да бъде задействана процедура още 2025 година, тогава той е 4% , а не 3,5% както се тиражира в публичното пространство."

По отношение на обявения план за свиване на държавната администрация той заяви:

"Заплатите се запазват, намалява се щатната численост, над 5 хиляди бройки се съкращават"

И допълни спрямо препоръките на ЕК:

"Убийствено е за икономиката, ако предприемем бързо свиване на разходната част, за да изпълним препоръката на Брюксел. Той не е изчислен с правилните показатели, трябвало е да се отчете дефицитът още 2025 година"

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