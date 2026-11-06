Фандъкова за Константин Тренчев: "Беше символ на борбата за демокрация"

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова се сбогува с д-р Константин Тренчев, който почина на 71-годишна възраст на 6 ноември. В емоционална публикация във Facebook тя изрази своята скръб и припомни приноса му към демократичните промени в България.

"Новината за загубата на д-р Тренчев прави днешния ден още по-тъжен!", написа Фандъкова.

Тя определи основателя на КТ "Подкрепа" като човек, който е останал верен на убежденията си през годините.

"За мен той винаги е бил символ на борбата за демокрация, който през годините не отстъпи и на сантиметър от принципите си", посочи бившият столичен кмет.

Фандъкова си спомни и за съвместната им работа, като подчерта, че е имала възможността да общува с Тренчев както по време на неговото ръководство на синдикалната конфедерация, така и след оттеглянето му от президентския пост.

"Имах честта да работя с него в качеството му на Президент, а по-късно като почетен Президент на КТ Подкрепа и съм благодарна за всяка наша среща!", написа тя.

В посланието си Фандъкова открои мъдростта, принципността и човечността на Константин Тренчев като качества, с които ще го запомни.

"Ще ми липсват неговата мъдрост, принципност и чувство за справедливост! Ще ми липсва неговата човещина!", сподели тя.

Публикацията завършва с думите: "Поклон пред светлата му памет".

Д-р Константин Тренчев е сред основателите на независимия синдикат "Подкрепа" през 1989 г. и една от разпознаваемите фигури на демократичните промени в България. В продължение на повече от две десетилетия той ръководи синдикалната организация, а след оттеглянето си през 2015 г. става неин почетен президент.

Константин Тренчев почина след кратко боледуване на 71-годишна възраст. Поклонението пред него ще се състои на 9 ноември от 12:00 часа в столичния храм "Света Неделя".