Рибари на протест във Варна: "Нямаме къде законно да оставяме лодките си"

Рибари от няколко сдружения във Варна излязоха на протест на Морска гара на 6 ноември заради липсата на законни лодкостоянки и разпореждане за освобождаване на държавен имот, който част от тях използват. Протестиращите настояват институциите да осигурят подходящи терени, на които да могат законно да съхраняват лодките и оборудването си, съобщава БТА.

Участниците в демонстрацията издигнаха плакати с послания "Спрете административното убийство на рибарите“, "Рибарството е традиция, администрацията се подиграва с нея“ и "Когато законът е несправедлив, съпротивата е дълг“.

Причината за недоволството е заповед на областната администрация във Варна за освобождаване на държавен имот, който според институцията се използва неправомерно и без заплащане на наем. Разпореждането е потвърдено с решение на Върховния административен съд, но изпълнението му временно е отложено заради липса на достъп до терена.

Председателят на рибарското сдружение "Малка чайка“ Николай Колев съобщи, че професионалните организации са подписали манифест, който ще бъде изпратен до всички държавни институции.

По думите му рибарите от години водят разговори с представители на местната и държавната власт с искане да им бъде предоставен подходящ парцел, но до момента не е намерено решение.

"Ние нямаме нищо против да плащаме наем, както си плащаме данъците и рибарските билети, така ще плащаме и наем“, заяви Колев.

Той подчерта, че рибарите разбират аргументите на областната администрация, но не приемат да бъдат принудително отстранявани, без да им бъде предложена алтернатива.

Според протестиращите във Варна липсват достатъчно подходящи и законно уредени места за съхранение и поддръжка на рибарските лодки.

"Във Варна няма място, където законно да застават лодки“, заяви любителят рибар Свилен Спиров.

Той посочи, че пристанището "Карантината“, изградено от Община Варна, не решава проблема според рибарите, тъй като се затлачва и достъпът на плавателни съдове до него е затруднен.

Спиров обясни, че в града има четири лодкостоянки, около които постепенно са се оформили рибарски селища. Причината е необходимостта хората да разполагат не само с място за лодките, но и с пространство за съхранение, ремонт и поддръжка на оборудването си.

По думите му изграждането на лодкостоянка не се изчерпва с поставянето на кей, а изисква цялостна инфраструктура.

Настоящият спор засяга пряко около 50 души, но протестът получава подкрепа и от други рибарски организации, включително сдружения на собственици на големи риболовни кораби.

"Днес има претенции за нашия парцел, утре ще дойде ред на другите, защото, когато има бряг и вода, има и големи интереси“, заяви Спиров.

Той подчерта, че много от рибарите издържат семействата си с този поминък и имат финансови задължения, поради което загубата на използваните терени би ги поставила в затруднено положение.

Протестиращите дадоха за пример Бургас и Бяла, където според тях са намерени решения за рибарските общности.

Рибарите заявиха, че няма да се откажат от исканията си и ще продължат протестните действия, докато институциите не предложат решение за законното ползване на лодкостоянки във Варна.