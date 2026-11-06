Урсула фон дер Лайен пристига във Варна следващия вторник за среща с Румен Радев

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен ще пристигне във Варна във вторник следващата седмица. В рамките на посещението си тя ще проведе среща с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“.

Информацията беше съобщена от говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, на която беше представена седмичната програма на Фон дер Лайен. По думите му председателката на ЕК ще бъде на мисия в Черноморския регион, като първата спирка от обиколката ѝ ще бъде Букурещ в понеделник.

Там тя ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

В сряда Фон дер Лайен ще се включи в конференция на ООН за изменението на климата, която ще се проведе в Турция, съобщава БТА.