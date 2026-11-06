Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат (дрон), намерен днес край Шабла, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2".

Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив.

В 10:00 ч. е подаден сигнал от оперативния дежурен на Министерството на вътрешните работи за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла. След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. Извършен е преход до района и обследване на обекта, информират от военното министерство.

Дронът с размери 3 на 4 метра беше открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла.