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Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна
БТА

Количеството е равно на над 1000 опасни дози

Полицията във Варна е задържала 24-годишен мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид („Пинака“), съобщават във Фейсбук от Областната дирекция на МВР-Варна.

Количеството е равно на над 1000 опасни дози, които са могли да застрашат живота на много млади хора, добавят от полицията.

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното досъдебно производство..

През февруари т.г. Апелативният съд във Варна остави в ареста 19-годишен младеж, обвинен в държане с цел разпространение на синтетични канабиноиди за вейпове.

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