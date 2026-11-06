Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Полицията във Варна е задържала 24-годишен мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид („Пинака“), съобщават във Фейсбук от Областната дирекция на МВР-Варна.

Количеството е равно на над 1000 опасни дози, които са могли да застрашат живота на много млади хора, добавят от полицията.

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното досъдебно производство..

През февруари т.г. Апелативният съд във Варна остави в ареста 19-годишен младеж, обвинен в държане с цел разпространение на синтетични канабиноиди за вейпове.