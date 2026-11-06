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Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната
АР/БТА

Междувременно украинският държавен глава пристигна вчера в Мадрид, където беше посрещнат от испанския премиер Педро Санчес и крал Фелипе VI

Украинският президент Володимир Зеленски настоява западните партньори на Киев да поемат ясни и конкретни ангажименти за гарантиране на сигурността на Украйна след края на войната с Русия, съобщава Асошиейтед прес (АП).

В интервю, излъчено късно снощи, Зеленски подчерта необходимостта от дългосрочни гаранции за сигурност. Изявлението му идва след двудневни разговори в Брюксел, посветени на бъдещата защита на Украйна и възстановяването на страната след войната.

Междувременно украинският държавен глава пристигна вчера в Мадрид, където беше посрещнат от испанския премиер Педро Санчес и крал Фелипе VI. Посещението му включваше и срещи с представители на латиноамерикански държави в рамките на 30-ата Иберо-американска среща на върха.

По време на разговорите Зеленски призова лидерите от региона да засилят подкрепата си за Украйна и да информират обществеността в своите страни за последиците от руската агресия. Според испанската обществена телевизия RTVE той е призовал участниците да съдействат за това светът да научи за извършените престъпления.

Макар редица държави от Латинска Америка да осъдиха руското нахлуване, предоставената от тях помощ за Украйна остава сравнително ограничена, отбелязва ДПА. Испанският премиер Педро Санчес от своя страна заяви, че подкрепата за Киев не бива да бъде отговорност единствено на европейските държави.

По думите му международната общност трябва да застане зад Украйна в защитата на нейната свобода и на международното право. Санчес предупреди, че липсата на такава подкрепа би означавала да се приеме принципът, че силата дава право.

В Мадрид Зеленски проведе разговори и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и със заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера. Пред участниците в срещата той представи и конкретните нужди на Украйна за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура.

Сред необходимите доставки са трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания.

Необходимостта от тези съоръжения е свързана с продължаващите руски удари срещу украинската електроенергийна инфраструктура. Атаките причиняват прекъсвания на електрозахранването и затрудняват отоплението на милиони жители в страната.

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