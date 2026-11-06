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Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн

Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн
БТА

Новият договор осигурява на англичанина по 480 000 евро на седмица

Новият договор на Хари Кейн го прави най-високоплатеният играч в историята на Байерн, твърди германският журналист Флориан Платенберг. Споразумението между двете страни до лятото на 2029 година е рекордна сделка в историята на баварците и е с по-големи финансови параметри, отколкото се очакваше. 

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Неговата заплата ще бъде над 30 милиона евро на година, ако включим и бонуси за представяне, голове и трофеи. Това прави по 480 000 на седмица. Договорът на англичанина със сигурност го поставя в Топ 3 по възнаграждение на европейския континент.

„Бонусите са обвързани с титли в националното първенство, успехи в Шампионската лига, още една награда „Златна топка“, голове и асистенции. Новият му тригодишен договор е валиден до 2029 г. Няма опция за удължаване, нито клауза за откупуване“, пишат още в Германия.

Трябва все пак да се отбележи, че данъчната ставка на Кейн е 45% и той ще получава над 16 милиона евро нетни доходи годишно.

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