Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн

Новият договор на Хари Кейн го прави най-високоплатеният играч в историята на Байерн, твърди германският журналист Флориан Платенберг. Споразумението между двете страни до лятото на 2029 година е рекордна сделка в историята на баварците и е с по-големи финансови параметри, отколкото се очакваше.

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Неговата заплата ще бъде над 30 милиона евро на година, ако включим и бонуси за представяне, голове и трофеи. Това прави по 480 000 на седмица. Договорът на англичанина със сигурност го поставя в Топ 3 по възнаграждение на европейския континент.

„Бонусите са обвързани с титли в националното първенство, успехи в Шампионската лига, още една награда „Златна топка“, голове и асистенции. Новият му тригодишен договор е валиден до 2029 г. Няма опция за удължаване, нито клауза за откупуване“, пишат още в Германия.

Трябва все пак да се отбележи, че данъчната ставка на Кейн е 45% и той ще получава над 16 милиона евро нетни доходи годишно.