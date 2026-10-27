Хари Кейн се нареди до Герд Мюлер, Бекенбауер и Румениге

Хари Кейн се превърна в първият футболист на Байерн от 45 години насам, който печели „Златната топка". Баварците са един от водещите европейски грандове, но техни играчи рядко стигат до индивидуални отличия. Най-близо беше Роберт Левандовски. През 2020 година полякът със сигурност щеше да спечели, но наградата остана без притежател заради пандемията от коронавирус.

Кейн за „Златната топка": Нямаше да успея без Тотнъм

Най-накрая обаче „Златната топка" ще се завърне в Мюнхен. Три легенди на Байерн са печелили красивата статуетка преди Хари Кейн. Първи е Герд Мюлер (1970), а след това идва ред и на неговите съотборници Фран Бекенбауер (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румениге (1980, 1981).

„Хари вече стои редом до легенди като Франц Бекенбауер, Герд Мюлер и Карл-Хайнц Румениге. Байерн е горд с него. Кейн може да прави всичко, но умее най-добре да бележи голове, голове, голове", заяви президентът на баварците Херберт Хайнер.

Кейн е и първият играч от Бундеслигата, който печели „Златната топка" от Матиас Замер насам (1996 г.).